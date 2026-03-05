Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro duminică seară, de la ora 20:00

În turul sezonului regulat, Universitatea Craiova și Rapid s-au confruntat în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, iar la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 2-2.

Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”

Rapid a anunțat punerea în vânzare a tuturor biletelor pentru meciul cu Universitatea Craiova înțepând formația dirijată de Filipe Coelho: ”Duminică, toți, acasă, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s giuleștenii!”.

Acum, Rapid a dezvăluit că s-au vândut toate biletele la T2 și au ales aceeași manieră să prezinte situația: ”Mai sunt doar trei zile până când Giuleștiul va erupe din nou! Duminică, toți, acasă, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s giuleștenii”.