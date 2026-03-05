Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”

Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii” Superliga
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc în Giulești în ultima etapă din sezonul regulat al Superligii României.

RapidUniversitatea CraiovaSuperliga
  • Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro duminică seară, de la ora 20:00

În turul sezonului regulat, Universitatea Craiova și Rapid s-au confruntat în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, iar la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 2-2.

Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”

Rapid a anunțat punerea în vânzare a tuturor biletelor pentru meciul cu Universitatea Craiova înțepând formația dirijată de Filipe Coelho: ”Duminică, toți, acasă, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s giuleștenii!”.

Acum, Rapid a dezvăluit că s-au vândut toate biletele la T2 și au ales aceeași manieră să prezinte situația: ”Mai sunt doar trei zile până când Giuleștiul va erupe din nou! Duminică, toți, acasă, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s giuleștenii”.

Rapid i-a prelungit lui Borza până în 2028

Andrei Borza (20 de ani) a semnat extinderea înțelegerii contractuale cu echipa din Grant până în 2028. 

”Sunt foarte fericit că mi-am prelungit contractul cu Rapid. Pentru mine Rapid nu e doar un club, e o responsabilitate și o mândrie. Am crescut mult aici și îmi doresc să obținem lucruri importante împreună!

Acum mai mult contează meciurile care urmează. Știm cât de important e meciul cu Universitatea Craiova. E ultimul din sezonul regular și pentru noi e clar: vrem să câștigăm și să intrăm în play-off la un punct în spatele lor. Ar conta enorm.

Ne așteaptă un play-off tare, cu meciuri grele la fiecare etapă. Dar genul ăsta de momente ne motivează. Suntem un grup unit, muncim mult și simțim că putem face ceva special anul ăsta. Cu voi, Rapidiștii, lângă noi, totul e posibil! Vrem să ne luptăm până la capăt și să aducem bucurie în Giulești”, a spus Andrei Borza, potrivit fcrapid.ro.

