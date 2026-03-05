Achiziționat de la UTA în schimbul sumei de 200.000 de euro, Costache a debutat joi, în sfertul de finală din Cupa Armeniei contra lui Pyunik. Echipa sa a câștigat prima manșă cu 2-1, în deplasare, iar românul a fost cel care a deschis scorul.

Valentin Costache, gol la debut pentru FC Noah

În minutul 47, Costache a marcat pentru 1-0 cu un șut din prima din centrul careului. Pyunik a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu după penalty-ul transformat de Moreno Sanchez, însă Noah a obținut victoria și a devenit favorită la calificare datorită reușitei lui Hovhannes Hambardzumyan din minutul 67.