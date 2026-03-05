VIDEO Valentin Costache, spectacol la debut! Gol și la un pas de calificare

Valentin Costache, spectacol la debut! Gol și la un pas de calificare Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Valentin Costache (27 de ani) a plecat în urmă cu două săptămâni de la UTA Arad și a semnat cu FC Noah, campioana Armeniei.

TAGS:
Valentin CostacheFC NoahPyunikarmenia
Din articol

Achiziționat de la UTA în schimbul sumei de 200.000 de euro, Costache a debutat joi, în sfertul de finală din Cupa Armeniei contra lui Pyunik. Echipa sa a câștigat prima manșă cu 2-1, în deplasare, iar românul a fost cel care a deschis scorul.

Valentin Costache, gol la debut pentru FC Noah

În minutul 47, Costache a marcat pentru 1-0 cu un șut din prima din centrul careului. Pyunik a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu după penalty-ul transformat de Moreno Sanchez, însă Noah a obținut victoria și a devenit favorită la calificare datorită reușitei lui Hovhannes Hambardzumyan din minutul 67.

Returul dintre FC Noah și Pyunik se va disputa la finalul lunii martie.

În campionatul din Armenia, FC Noah ocupă doar locul 5, cu 23 de puncte, 11 sub liderul Ararat-Armenia, care are un meci în minus.

FC Noah a fost eliminată recent din Conference League. În faza play-off-ului pentru optimi, armenii au produs surpriza la meciul tur cu AZ Alkmaar de acasă, 1-0, însă au pierdut clar returul din Olanda, 0-4.

Valentin Costache, de patru ori campion al României cu CFR Cluj, va avea șansa de a-și trece în curând primul trofeu la FC Noah. Pe 12 martie este programată Supercupa Armeniei contra celor de la Ararat-Armenia.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
ULTIMELE STIRI
Transfer tare în Superligă! Un dublu campion a semnat
Transfer tare în Superligă! Un dublu campion a semnat
4 milioane de euro! Salt colosal pentru românul care nu știe ce națională să aleagă
4 milioane de euro! Salt colosal pentru românul care nu știe ce națională să aleagă
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”

De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Bomba zilei pentru fotbalul românesc! Un tricolor are șanse mari să ajungă la un club uriaș din Spania
Bomba zilei pentru fotbalul românesc! Un tricolor are șanse mari să ajungă la un club uriaș din Spania
Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia
Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco
Alte subiecte de interes
Valentin Costache a semnat și s-a întors în Superligă: ”Bine ai venit!”
Valentin Costache a semnat și s-a întors în Superligă: ”Bine ai venit!”
"Mulțumim!" Jucătorul dorit de Zeljko Kopic la Dinamo este liber de contract
"Mulțumim!" Jucătorul dorit de Zeljko Kopic la Dinamo este liber de contract
E gata! Universitatea Craiova a anunțat despărțirea! Unul dintre oamenii de bază ai lui Rădoi a semnat în Armenia
E gata! Universitatea Craiova a anunțat despărțirea! Unul dintre oamenii de bază ai lui Rădoi a semnat în Armenia
”Goncalo Gregorio, deja o legendă!” Fostul dinamovist a devenit în mai puțin de un sezon golgheterul all-time al lui FC Noah
”Goncalo Gregorio, deja o legendă!” Fostul dinamovist a devenit în mai puțin de un sezon golgheterul all-time al lui FC Noah
Ce bizarerie în Conference League: a încasat două galbene, dar a dat vina pe român și a scăpat de roșu!
Ce bizarerie în Conference League: a încasat două galbene, dar a dat vina pe român și a scăpat de roșu!
Răsturnare de situație: Eric Bicfalvi, gata de revenirea în România!
Răsturnare de situație: Eric Bicfalvi, gata de revenirea în România!
CITESTE SI
România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie

stirileprotv România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

stirileprotv A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

stirileprotv Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!