Achiziționat de la UTA în schimbul sumei de 200.000 de euro, Costache a debutat joi, în sfertul de finală din Cupa Armeniei contra lui Pyunik. Echipa sa a câștigat prima manșă cu 2-1, în deplasare, iar românul a fost cel care a deschis scorul.
Valentin Costache, gol la debut pentru FC Noah
În minutul 47, Costache a marcat pentru 1-0 cu un șut din prima din centrul careului. Pyunik a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu după penalty-ul transformat de Moreno Sanchez, însă Noah a obținut victoria și a devenit favorită la calificare datorită reușitei lui Hovhannes Hambardzumyan din minutul 67.
Returul dintre FC Noah și Pyunik se va disputa la finalul lunii martie.
În campionatul din Armenia, FC Noah ocupă doar locul 5, cu 23 de puncte, 11 sub liderul Ararat-Armenia, care are un meci în minus.
FC Noah a fost eliminată recent din Conference League. În faza play-off-ului pentru optimi, armenii au produs surpriza la meciul tur cu AZ Alkmaar de acasă, 1-0, însă au pierdut clar returul din Olanda, 0-4.
Valentin Costache, de patru ori campion al României cu CFR Cluj, va avea șansa de a-și trece în curând primul trofeu la FC Noah. Pe 12 martie este programată Supercupa Armeniei contra celor de la Ararat-Armenia.