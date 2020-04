Cosmin Olaroiu se pregateste de aventura carierei! Ce lovitura poate da antrenorul roman in plina pandemie! Oferta pe care nimeni nu ar putea sa o refuze

Cosmin Olariu ar putea deveni selectioner.

Selectionerul Emiratelor Arabe Unite, Ivan Jovanovic, a fost destituit din functie inainte ca acesta sa apuce sa debuteze oficial, iar pe lista scurta a celor care ar putea sa il inlocuiasca se regaseste si Cosmin Olaroiu.

Decizia Federatiei de Fotbal din Emiratele Arabe Unite a surprins pe toata lumea, in conditiile in care Ivan Jovanovic nu a apucat sa debuteze oficial. Argumentul acestora este faptul ca antrenorul sarb, nu ar avea puterea de a transforma echipa intr-o forta, care are ca obiectiv un parcurs cat mai bun la Campionatul Mondial din 2022, unde este tara organizatoare.

Potrivit dobleamarilla.com, Cosmin Olaroiu, actualul antrenor al chinezilor de la Jiangsu, face parte din lista posibililor inlocuitori. Pe langa Olaroiu, pe lista se mai afla si Rodolfo Martin Arraubarrena, Zlatko Dalic si Juan Antonio Pizzi. Dintre cei trei, Cosmin Olaroiu are cea mai mare experienta in Asia, unde a scris istorie la fiecare echipe care a antrenat-o.

A reusit sa castige un titlu si doua Cupe ale Printului Arabiei Saudite cu Al Hilal, Cupa Qatar Stars cu Al Sadd, doua titluri si Supercupa in Emiratele Arabe Unite Cu Al Ahli si a ajuns in finala Ligii Campionilor Asiei cu Al Ahli.

Olaroiu este antrenor la Jiangsu din luna martie a anului 2018 si mai are contract cu acestia pana in 2021.