Formația olandeză a produs una dintre cele mai mari surprize ale serii de Champions League și a umilit una dintre formațiile care erau considerate favorite la câștigarea competiției.

Perisic a deschis scorul pe Anfield în minutul 6, iar Szoboszlai a restabilit egalitatea zece minute mai târziu. În a doua parte, PSV s-a dezlănțuit pur și simplu și a marcat de trei ori prin: Til și Driouech de două ori.

Englezii au analizat prestația lui Dennis Man, după umilința suferită de Liverpool

Dennis Man nu a făcut o partidă slabă, dar nu a ieșit în evidență pe Anfield. Adversarul său direct, Milos Kerkez, a reușit să îl reducă la tăcere la marea majoritate a acțiunilor românului din flancul drept.

Englezii au remarcat același lucru și au subliniat faptul că fundașul lateral maghiar și-a făcut foarte bine treaba în ceea ce îl privește pe Man.

„Ținut în frâu de Kerkez și a avut puțin succes în zona ofensivă", au scris britanicii de la Give Me Sport, care l-au notat pe jucătorul român cu 5,5.

Dennis Man are patru goluri și patru pase decisive în 14 partide jucate în tricoul lui PSV.

Jucătorul român este cotat la 10 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

