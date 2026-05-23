Atacantul german Lukas Podolski şi-a anunţat, pe Instagram, retragerea din activitate la vârsta de 40 de ani.

O legendă a echipei naţionale a Germaniei, alături de care a câştigat Cupa Mondială în 2014, „Poldi” îşi ia rămas bun ca al patrulea jucător cu cele mai multe selecţii (130) şi al treilea golgheter (49 de goluri) din istoria echipei sale naţionale, scrie News.ro.

„Un capitol se încheie, o nouă eră începe”, a scris Podolski. După o carieră bogată la nivel european şi internaţional (Köln, Bayern München, Arsenal, Galatasaray, Vissel Kobe), el va disputa sâmbătă ultimul său meci cu clubul polonez Gornik Zabrze.

O plecare care marchează o tranziţie perfectă pentru atacant, care a devenit joi acţionar majoritar al aceluiaşi club.