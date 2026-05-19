Gigi Becali, ironizat după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Încă mai cred că nu va găsi antrenor!”

Marius Baciu este noul antrenor principal de la FCSB.

Gigi Becali a anunțat luni seară că tehnicianul a semnat un contract valabil pe un an și va debuta pe banca roș-albaștrilor la primul meci de baraj pe care FCSB îl va disputa cu FC Botoșani pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Valeriu Iftime l-a ironizat pe Gigi Becali după numirea lui Marius Baciu

Valeriu Iftime l-a ironizat pe Gigi Becali după numirea pe banca tehnică a lui Marius Baciu. Finanțatorul lui FC Botoșani a transmis că patronul de la FCSB nu a reușit nici până în momentul de față să găsească un nou antrenor principal pentru echipa sa. 

Chiar dacă spune că Baciu este ”un tip ok”, Iftime se îndoiește că antrenorul va rezista foarte mult la gruparea roș-albastră, având în vedere cum procedează Gigi Becali atunci când vine vorba despre antrenori. 

S-a cutremurat toată suflarea fotbalistică din România. Eu credeam că domnul Becali nu găsește antrenor. De fapt, încă mai cred că nu va găsi! E mai greu în ultimul timp, pentru că vin greu cu toată influența de care spune că o are asupra antrenorilor. 

Eu nu îl cunosc pe Baciu, cred că e un tip ok, îl știu de când juca fotbal. Am auzit ce vorbește lumea și fabulez. Nu e nici periculos, nici de neluat în seamă. Până la urmă, trebuia să ia un antrenor. Nu cred că orice antrenor poate să facă niște reguli stricte sau să își pună amprenta la o echipă care în campionat nu a jucat nimic. 

Am spus că nu rezistă mult Rădoi la FCSB, că nu ai cum să stai în curentul ăla acolo. Nu știu cât poate rezista Baciu cu capul plecat”, a spus Valeriu Iftime la Digi Sport. 

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Gazdele deschid scorul! "Cetățenii" tremură
