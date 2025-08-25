În meciul de la Sibiu, singurul gol al partidei i-a aparținut lui Dragoș Albu, în minutul 12.

Ianis Zicu: ”I-am zis lui Vidican că e vrăjeală! El a zis: 'Nu e vrăjeală, e galben!'”

După meci, Ianis Zicu a mărturisit că este extrem de dezamăgit de prestația echipei sale și a anunțat că va lua măsuri dacă lucrurile nu se vor schimba rapid.

De altfel, antrenorul constănțenilor a transmis că este nemulțumit de arbitrajul lui Rareș Vidican și a dezvăluit o discuție cu centralul jocului în urma căreia s-a ales cu un cartonaș galben.

”Sunt foarte supărat. Discutăm mereu de primele minute și primim gol în minutul 11. E greu să te ridici după. Am fost dezorganizați. Am avut și șansă să nu luăm golul doi. Au avut și ei șansă. E o serie care nu ne face deloc cinste. Trebuie să intrăm în grupele Cupei. Dacă nu se întâmplă asta, va trebui să luăm măsuri.

(n.r. despre arbitraj) Suferim cu toții, pentru că nu am obținut nimic. Am fost supărat că au fost decizii pe care puteam lua gol. Nu am vorbit, am tăcut. Sunt lucruri clare în careu. Nu am avut nici cel mai mic sprijin. Nici cel mai mic avantaj. Azi, lucrurile au fost evidente, dar asta nu scuză cu nimic jocul nostru.

Mi-a dat galben ca i-am zis că a stat jucătorul lor 5 minute jos. I-am zis că e ‘vrăjeală’. El a zis că ‘nu e vrăjeală, e galben’ și asta a fost. Doar temperatura pentru fotbal a fost bună, în rest nu am nimic pozitiv pentru seara aceasta”, a spus Ianis Zicu după meci.

