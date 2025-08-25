După ce a suferit un eșec umilitor cu Hacken în turul play-off-ului Conference League, scor 2-7, ardelenii au pierdut și în campionat cu Oțelul Galați, scor 1-4.

Basarab Panduru îl sfătuiește pe Varga să îl aducă pe Cosmin Contra la CFR Cluj

Petrescu și-a dat demisia după umilința cu Hacken, iar, în locul său, pe banca formației din Gruia, a fost instalat, la cererea lui Ioan Varga, Andrea Mandorlini.

Basarab Panduru este de părere, însă, că Andrea Mandorlini nu va reuși să redreseze echipa și susține că Ioan Varga ar trebui să aleagă un alt antrenor de calibrul lui Dan Petrescu până nu va fi prea târziu.

O variantă ideală pentru CFR Cluj ar fi Cosmin Contra, susține Panduru. Contra este liber de contract după doar 20 de zile petrecute la Al-Kholood și ar putea să semneze direct contractul cu CFR Cluj, o situație pe care Panduru nu o mai vede posibilă prea curând.

”Mandorlini pare doar o soluţie de până în pauza asta. Nu ştiu dacă aşa va fi. După părerea mea, după Dan Petrescu, trebuie să vii cu ceva greu la echipă. Trebuie să vină cineva care să schimbe ceva la echipă.

Eu m-aş duce la Contra. Aş face tot posibilul să-l aduc pe Contra. Nu ştiu de câte ori îl mai prinzi liber de contract pe Contra. Nu ştiu când îl mai găsesc. Deja văd că se învârte doar într-un cerc din ăsta prin Arabia Saudită, cu bani foarte mulţi. Trebuie să vii cu un greu acum ca să preia totul de la Dan Petrescu. Tot pe cineva puternic aş aduce”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

