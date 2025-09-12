Internaționalul român a semnat cu Alanyaspor, formația care a terminat pe locul 12 în sezonul trecut din Super Lig, și a fost prezentat oficial zilele trecute.



Mijlocașul de 25 de ani a semnat un contract valabil două sezoane și va purta tricoul cu numărul 14 la noua sa echipă.



Ianis Hagi ar putea prinde minute cu Konyaspor



Presa din Turcia anunță că Ianis Hagi ar putea debuta chiar sâmbătă, 13 septembrie, în meciul Alanyaspor – Konyaspor, programat de la ora 20:00.



Potrivit jurnaliștilor de la Fotomac, românul va începe partida pe banca de rezerve, dar are șanse să fie folosit în repriza a doua, dacă scorul îi va permite antrenorului să-i ofere primele minute în tricoul noii echipe.



Pentru Ianis Hagi, acesta ar fi primul meci oficial după mai multe luni de pauză, iar obiectivul său principal este să-și recâștige forma sportivă și să revină în circuitul echipei naționale a României.



Marica: "Turcia e o șansă pentru el"

Într-o intervenție la PRO TV (SPORT.RO), Ciprian Marica și-a arătat încrederea în calitățile lui Ianis Hagi. "Ianis Hagi, atunci când a venit la echipa națională, a pus suflet și a ajutat echipa națională. Îl văd revenind la echipa națională. Îl văd un jucător important pentru echipa națională", a punctat Marica.



Mai mult, acesta crede că experiența din Super Lig îl poate propulsa pe Ianis la un alt nivel. "Sper să-l urmeze pe tatăl lui, care a ajuns la o vârstă destul de înaintată în Turcia și a făcut performanțe notabile. Are 2 ani în care poate să demonstreze că poate să meargă la Galatasaray. Acolo cred că e echipa la care își dorește. Acolo a făcut performanță tatăl lui", a adăugat fostul vârf.

