”Nerazzurrii” au învins-o categoric, cu 5-0, pe Torino în prima rundă din campionatul Italiei. Ulterior, echipa de pe ”Giuseppe Meazza” a pierdut surprinzător cu Udinese, scor 1-2.



În a treia etapă, Inter o va întâlni în deplasare pe Juventus, la Torino, sâmbătă seară de la ora 19:00.



Cristi Chivu, gata să o pună la punct pe Juventus + veste bună pentru fanii lui Inter: ”E pregătit să joace”



Cristi Chivu, antrenorul de pe ”Meazza”, a explicat că elevii săi sunt pregătiți să o înfrunte pe Juventus în weekend. Tehnicianul a sugerat și că jucătorii au venit cu o energie mentală mai bună după ce au luat contact cu reprezentativele în pauza internațională.



”Echipa a lucrat bine. Știm că echipa națională îți oferă ceva în plus din punct de vedere al energiei. Mental, îți poate da un surplus. Astăzi, întregul grup este disponibil. Toți sunt pregătiți să joace.



Suntem conștienți de cum s-ar putea desfășura sezonul. Nu sunt aici să vă dau statistici. Suntem conștienți de importanța meciului cu Juve, dar asta nu ne schimbă valoarea și perspectivele pe termen lung pentru acest sezon.



Există suișuri și coborâșuri într-un sezon. Uneori trebuie să treci la treabă, să-ți sufleci mânecile și să muncești. Trebuie, de asemenea, să înveți din greșeli și să mergi mai departe cu curaj. Asta e singura cale de a crește”, a spus Chivu, citat de TuttoMercatoWeb.



În fereastra de transferuri recent încheiată, Inter l-a adus de la Manchester City sub formă de împrumut pe Manuel Akanji, fundașul central elvețian cotat la 28 de milioane de euro.



Chivu a mărturisit că stoperul este pregătit să joace, rămâne de văzut dacă va fi introdus pe parcurs sau dacă antrenorul îl va folosi încă din primul minut.



”Akanji este un jucător important, cu valoare și statut internațional. Dar toți jucătorii sunt importanți în contribuția lor la atingerea obiectivelor. Jucătorii pe care îi am sunt cei mai buni și sunt mulțumit de ei. Akanji este pregătit să joace”, a mai spus Chivu.

