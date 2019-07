Budescu vrea sa PLECE de la Al Shabab! Anuntul facut de presa araba

Constantin Budescu e gata sa se desparta de Al Shabab dupa plecarea lui Marius Sumudica.

Constantin Budescu a fost cel mai bun om al lui Al Shabab in campionatul din Arabia Saudita, insa echipa a ratat calificarea in Liga Campionilor Asiei, iar Marius Sumudica a plecat in Turcia. Adus de Sumudica la Al Shabab, Constantin Budescu a cerut rezilierea contractului, anunta presa araba, care scrie ca mijlocasul roman vrea sa ramana in zona Golfului, unde are destulde oferte.

Budescu e platit cu peste 500.000 de euro pe sezon la Al Shabab, insa poate obtine un salariu mai mare la o echipa rivala. Cota de piata a lui Constantin Budescu este de 4 milioane de euro, cel mai bine cotat jucator din lotul lui Al Shabab.



Sumudica n-a putut sa-l ia la Gaziantep!

Marius Sumudica a revenit in Turcia dupa despartirea de Al Shabab, insa a anuntat ca nu poate sa-l transfere pe Constantin Budescu. "Budescu e bine acolo, are salariu mare si e cel mai bun jucator al lor. Gaziantep nu si-l permite, va ramane acolo", spunea recent Marius Sumudica. Nici Alibec nu va ajunge sub comanda fostului antrenor al Astrei.

4 milioane euro e cota lui Constantin Budescu pe transfermarkt.de