Budescu, inapoi in Liga I?! Ar fi transferul verii: "Eu sunt convins ca e tentat sa se intoarca in tara"

Constantin Budescu s-ar putea transfera in aceasta vara. O revenire in Liga I nu este exclusa, mai ales ca FCSB si CFR ii tin usa larg deschisa.

Constantin Budescu ar putea reveni in Liga I in aceasta vara. FCSB si CFR Cluj il vor pentru a putea ataca grupele unei competitii europene. Budescu a ramas fara antrenorul Marius Sumudica la Al Shabab, astfel ca viitorul sau in Arabia a devenit incert.

In varsta de 30 de ani, Budescu a declarat ca in Romania s-ar intoarce doar la FCSB. Pe de alta parte, Dan Petrescu i-a facut o "declaratie de dragoste" si i-a transmis ca ar fi dispus chiar sa schimbe sistemul de joc al CFR-ului pentru el.

Budescu, tentat de un transfer in Liga I



Constantin Budescu este tentat de o revenire in Liga I, spune antrenorul Daniel Isaila, cel care l-a pregatit la Astra. Isaila spune ca Budescu nu este chiar un mare fan al stilului de viata pe care il au arabii si ca ii este destul de greu sa se adapteze.

"La ce contract are el acolo, la prima vedere pare dificil de adus. Dar la cum il cunosc eu pe el, nu este imposibil! Ii place foarte mult viata din Romania si cum e el ca fire e greu sa se obisnuiasca acolo printre straini, mai ales acum ca Sumudica a plecat cu stafful. Au ramas el si Valerica Gaman. Nu stiu care e situatia lui, dar la cum il cunosc eu, sunt convins ca e tentat sa se intoarca in tara", a spus Isaila la Telekom.

De ce are FCSB cele mai mari sanse sa-l ia



Din Romania, FCSB este echipa cu cele mai mari sanse sa-l aduca pe Budescu, in cazul in care mijlocasul se hotaraste sa revina in Liga I. Argumentul cel mai important este cel financiar. Becali ar fi dispus sa ii dea un salariu de pana la 30.000 euro pe luna!

22 de meciuri a jucat Budescu in campionatul Saudit, marcand 7 goluri.