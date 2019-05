Ar fi lovitura anului la FCSB: Sumudica, Alibec si Budescu, la PACHET din vara! 

Denis Alibec a vorbit despre posibilitatea unei reveniri a lui Marius Sumudica in Liga 1.

Alibec ar fi de acord cu revenirea la FCSB, doar la pachet cu Marius Sumudica si Budescu, alaturi de care a cucerit titlul in Liga 1 cu Astra. Despre Sumudica, Alibec stie ca nu vrea sa lucreze in Romania, in timp ce Budescu e tot mai tentat de o revenire. A ramas singur la Al Shabab.



Alibec: Cu Sumudica si Budescu as reveni la FCSB!

"Nu stiu unde o sa merg, de aceasta data o sa ma gandesc mai bine cand o sa aleg. O eventuala revenire a lui Sumudica si a lui Budescu m-ar putea convinge sa ma intorc la FCSB, dar nu cred ca va veni Marius Sumudica. Budi... Chiar sunt sanse mari, nu l-am intrebat, dar cred ca vrea sa se intoarca in tara" , a dezvaluit Denis Alibec la Telekom Sport.

FCSB a anuntat insa ca favorit pentru postul de antrenor este Edi Iordanescu in acest moment. Antrenorul mai are cateva meciuri de jucat cu Gaz Metan in playout.