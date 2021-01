BREAKING NEWS | Anunt OFICIAL facut de Gaziantep dupa NEGOCIERILE cu Sumudica! Ce decizie s-a luat la sedinta din cadrul clubului

Gaziantep a negociat o noua intelegere cu antrenorul roman Marius Sumudica.

Sumudica a pus presiune pe conducerea clubului Gaziantep pentru a i se oferi o noua propunere de contract. Antrenorul roman a fost ademenit cu mai multe oferte tentante din Golf si era la un pas sa plece de la echipa.

Sumudica a dezvaluit in exclusivitate pentru www.sport.ro ca va avea o intalnire cu oficialii lui Gaziantep pentru a-si stabili viitorul.

Intalnirea a avut loc si clubul Gaziantep a anuntat printr-un comunicat oficial ca Sumudica a primit o propunere pentru prelungirea intelegerii care expira pe 30 mai 2021:

"O sedinta a avut loc la hotelul in care echipa noastra a fost cazata pentru partida cu Sivasspor, sub conducerea presedintelui Mehmet Butukeksi. In aceastsa intalnire au fost prezentate obiectivele viitoare pentru echipa noastra, planificarea transferurile si problemele contractuale ale antrenorului nostru Marius Sumudica.

In urma negocierilor, a fost propus un nou contract cu o crestere salariala. Conducerea noastra si-a exprimat dorinta de a lucra cu Marius Sumudica, iar acum asteptam raspunsul lui la oferta", se arata in comunicatul clubului.