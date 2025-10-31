După un sezon încheiat pe un dezamăgitor loc cinci, oficialii clubului pregătesc o restructurare masivă a lotului, iar românii nu par să intre în planurile de viitor.



Presa locală, citând informații apărute pe canalul de Telegram Serîi CARDINAL, anunță că antrenorul Nikolai Kostov a decis deja cine pleacă și cine rămâne.



"Curățenie" după ratarea Europei



Potrivit sursei citate, doar doi fotbaliști din actualul lot sunt siguri că vor continua la Aktobe și în sezonul următor: mijlocașul nigerian Daniel Sosa și mijlocașul bielorus Nikita Korzun.



Despre aceștia, tehnicianul Kostov le-ar fi transmis șefilor că "nu are nicio întrebare" în privința lor. În rest, toate celelalte poziții sunt "sub semnul întrebării" și majoritatea jucătorilor, inclusiv Vlad și Vătăjelu, sunt pe lista plecărilor. Singurii care ar mai putea fi păstrați, în afara celor doi, sunt tinerii proveniți de la academia clubului.



Aktobe a terminat sezonul 2025 din prima ligă kazahă pe locul 5, cu 43 de puncte, la 16 puncte în spatele campioanei Kairat, ratând prezența în cupele europene.

