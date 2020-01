ANUNTUL MOMENTULUI in legatura cu viitorul lui Radu! Portarul roman PLEACA de la Genoa! Gazzetta dello Sport dezvaluie totul

Ionut Radu (22 ani) este aproape de o plecare de la Genoa, in aceasta iarna.

Portarul si fostul capitan al nationalei de tineret a Romaniei ar putea pleca de la Genoa mai devreme decat era preconizat. Conform Gazzetta dello Sport, Radu vrea sa plece in aceasta iarna de la clubul italian si sa revina la Inter Milano.

Dupa aducerea lui Mattia Perin si decizia de a-l lasa pe Radu pe banca de rezerva in ultimul meci, impresarul portarului roman, Oscar Damiani, refuza sub orice forma ca jucatorul sau sa stea pe banca, astfel ca plecarea este aproape iminenta.

Conform sursei citate, Genoa nu se opune plecarii lui Radu. Ultimele declaratii ale presedintelui echipei il "acuza" indirect pe roman pentru numarul mare de goluri pe care echipa le-a incasat.

Desi are un record negativ, este considerat unul dintre cei mai buni portari din Serie A

Ionut Radu este portarul cu cele mai multe goluri incasate in Serie A, in actualul sezon, insa prestatiile sale extrem de bune au atras admiratia presei italiene. Romanul si-a salvat echipa de nenumarate ori, iar interventiile sale l-au clasat pe locul 5 in topul celor mai buni portari din Italia.

Fostul capitan al nationalei de tineret a jucat 51 de meciuri in tricoul lui Genoa si a incasat 81 de goluri. A reusit sa mentina plasa intacta in 8 meciuri pentru echipa sa.

Dupa 18 etape, Genoa este pe locul 19 in Serie A, cu 14 puncte obtinute.