GATA, S-A TERMINAT pentru Radu la Genoa! A fost trecut pe banca dupa un an si 4 luni. Ce urmeaza pentru portarul roman

Ionut Radu (22 de ani) a fost trecut in rezerva dupa imprumutul lui Perin de la Juventus.

Azi, cu Sassuolo, a fost pentru prima data pe banca la Genoa dupa aproape un an si 4 luni. Radu a jucat toate meciurile de pe 23 septembrie 2018 pana acum. Ar putea reveni la Inter chiar din aceasta luna, cu jumatate de an mai repede decat se astepta. Agentul lui Radu a lasat de inteles inca din primele zile ale saptamanii ca romanul va cauta o varianta de iesire in urma aducerii lui Perin.

Ionut Radu are 50 de meciuri in poarta ultimei clasate din Serie A in ultimul sezon si jumatate. Inainte mai fusese imprumutat de Inter la Avellino, in Serie B.

Echipa de start trimisa in teren de Davide Nicola contra lui Sassuolo: