PANICA PENTRU RADU! Genoa i-a adus concurenta serioasa portarului roman! Si-ar putea pierde postul de titular

Ionut Radu ar putea fi inlocuit in poarta lui Genoa, dupa ce echipa italiana a adus un nou portar.

Mattia Perin (27 ani) a revenit la Genoa, sub forma de imprumut, dupa un an si jumatate petrecut la Juventus. Anuntul a fost facut chiar pe contul oficial al "Batranei Doamne", dupa ce portarul nu a prins niciun minut in acest sezon.

Juventus a platit 14.2 milioane de euro pentru transferul lui Perin. Jucatorul are contract cu "Batrana Doamna" pana in 2022.