"S-au primit prea multe goluri!" Vestea care ii da Shut Down lui Ionut Radu! De ce l-a uitat antrenorul celor de la Genoa pe banca de rezerva! Cum isi explica tehnicianul decizia

Antrenorul celor de la Genoa a vorbit despre situatia lui Ionut Radu.

Genoa s-a impus aseara, cu scorul de 2-1, pe teren propriu in fata celor de la Sassuolo, iar Ionut Radu a fost rezerva dupa un an si 4 luni. Radu a jucat toate meciurile de pe 23 septembrie 2018 pana acum. Ar putea reveni la Inter chiar din aceasta luna, cu jumatate de an mai repede decat se astepta. Agentul lui Radu a lasat de inteles inca din primele zile ale saptamanii ca romanul va cauta o varianta de iesire in urma aducerii lui Perin.

Ionut Radu are 50 de meciuri in poarta ultimei clasate din Serie A in ultimul sezon si jumatate. Inainte mai fusese imprumutat de Inter la Avellino, in Serie B.

La finalul partidei, antrenorul celor de la Genoa, Davide Nicola, a vorbit despre situatia lui Ionut Radu si a explicat de ce a decis sa il titularizeze pe Mattia Perin.

"Radu este un portar capabil, dar eu il cunosc pe Matti Perin. S-a inceput cu copiii, iar acum am introdus fotbalistii pe care ii cunosteam. Astfel a fost facuta alegerea din poarta. Sunt lucruri de pus la punct in toate compartimentele, s-au primit prea multe goluri. Vrem sa fim mult mai echilibrati. Echipa stie evaluarea mea si as vrea sa lucrez cu cei pe care ii am la dispozitie", a declarat Davide Nicola la finalul partidei cu Sassuolo.