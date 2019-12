STIREA MOMENTULUI: Radu, OUT DIN POARTA la Genoa! Discutii de ultima ora dupa transferul facut de club

Ionut Radu a aparat tot sezonul la Genoa, dar va fi pe banca in 2020!

Asta anunta presa din Italia dupa ce ultima clasata din Serie A a rezolvat imprumutul lui Perin de la Juventus. Adus chiar de la Genoa in 2018, Perin a prins numai 9 jocuri intr-un an si jumatate la Torino.

Oscar Damian, agentul lui Radu, s-a dus de urgenta la Genova pentru a discuta cu Radu despre situatia lui. Intr-o interventie la Radio Sportiva, Damian a lasat de inteles ca e total nemultumit de hotararea sefilor echipei, care au considerat o prioritate sa-l inlocuiasca pe goalkeeperul roman.

"Merg sa vorbesc cu el pentru a intelege situatia. Pentru mine, e o greseala sa pui portarii in competitie. Vomn vedea ce se va intampla in ianuarie, perioada de transferuri e lunga. Radu are un caracter puternic, poate sa treaca si peste aceasta problema. Portarul nu mi s-a parut prima problema la Genia". a spus Damian. Radu (22 de ani) ar trebui sa se intoarca la Inter in vara lui 2020.