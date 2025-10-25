Internaționalul român a fost unul dintre protagoniști. A marcat în prelungiri, din penalty, golul egalizator.

Andrei Rațiu: ”Depinde de conducere dacă sunt fericit!”

După remiza cu Hacken, jurnaliștii spanioli s-au interesat de viitorul lui Andrei Rațiu. Răspunsul românului a ridicat semne de întrebare cu privire la continuitatea sa la Rayo Vallecano.

Rațiu a mărturisit că nu i-a fost ușor în vară, când s-a vorbit intens despre plecarea sa de la Rayo Vallecano. Întrebat dacă se gândește să continue la Rayo Vallecano, fundașul lateral a spus că, cel puțin temporar, își va continua cariera la Vallecas, însă a spus că măsura în care va fi fericit să rămână la echipă depinde de cei din conducerea clubului.

”A fost o vară agitată. Până la finalul perioadei de transferuri, nu știam ce se va întâmpla. Am rămas. Acum depinde de conducere dacă sunt fericit sau nu”, a spus Andrei Rațiu, conform La Razon.

În vară, Rațiu a fost dorit în Premier League

În vară, a fost o situație tenssionată între fotbalist și conducerea clubului, după ce șefii lui Rayo Vallecano i-au refuzat transferul în Premier League, la Wolverhampton, club care era decis să plătească 18 milioane de euro pentru el.

Suma nu i-a mulțumit pe spanioli, care ar fi așteptat 25 de milioane de euro pentru internaționalul român.

