Pe finalul ferestrei de mercato, presa din Spania a scris că Rayo Vallecano a primit o ofertă de 18 milioane de euro de la Wolverhampton Wanderers pentru serviciile lui Rațiu. Clubul din LaLiga a respins însă propunerea, transmițând că românul poate pleca doar dacă va fi achitată clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"



La aproape două luni distanță, antrenorul lui Rayo Vallecano confirmă informațiile apărute în presă, conform cărora lui Rațiu nu i-a picat deloc bine decizia clubului de a-l "bloca".



"Ce s-a întâmplat cu Rațiu a fost ceva normal. Clubul a decis să își păstreze jucătorii valoroși, însă el a avut alte idei. A fost trist, ceea ce e normal, însă nu am văzut nicio schimbare la el din punct de vedere sportiv.

Acum, iată că își regăsește strălucirea pe care a avut-o mereu", a spus Inigo Perez, la conferința de presă premergătoare meciului Rayo Vallecano - Alaves (duminică, 22:00).



Joi seară, Rațiu a transformat un penalty în minutul 90+10 al meciului Hacken - Rayo Vallecano 2-2, din faza principală Conference League.

În acest sezon, Rațiu a fost titular în toate cele 9 meciuri ale lui Rayo Vallecano. În schimb, în Conference League, fundașul dreapta a fost rezervă neutilizată la duelul cu Shkendija (2-0), iar contra lui Hacken (2-2) a intrat în minutul 81.

