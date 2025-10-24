O nouă poziție pentru Andrei Rațiu?! Unde a jucat eroul lui Rayo Vallecano din Conference League

Andrei Rațiu a fost eroul lui Rayo Vallecano, după ce a marcat la ultima fază a partidei cu BK Hacken.

hackenAndrei RatiuRayo Vallecano
Echipa lui Andrei Rațiu a smuls cu greu un punct în meciul cu Hacken, încheiat 2-2.

Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Garcia (15), dar suedezii, care au eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League (7-2 şi 0-1), au revenit prin golurile reuşite de Julius Lindberg (41) şi Isak Brusberg (55).

Rațiu a jucat în premier ca mijlocaș central și a fost eroul lui Rayo Vallecano

Rațiu a intrat în minutul 81 al meciului, iar antrenorul Inigo Perez i-a cerut să joace pe poziția de mijlocaș central, o premieră pentru jucătorul român, care evoluează de obicei pe poziția de fundaș dreapta, dar și ca mijlocaș lateral dreapta.

Fotbalistul echipei spaniole a marcat în minutul 90+13 și a asigurat egalul pentru echipa sa și a transmis că va juca oriunde este nevoie de el.

„Antrenorul mă poate pune oriunde dorește”, a spus la finalul meciului Rațiu. 

Andrei Rațiu a fost lăudat în presa din Spania, în urma golului marcat la ultima fază.

”Rațiu salvează noaptea proastă a lui Rayo în minutul 90+13! Când lucrurile arătau cel mai rău, Ratiu a apărut pentru a salva o remiză valoroasă într-un meci de uitat, dar într-o deplasare de neuitat.

Emoțiile, frustrarea și arbitrul și-au spus cuvântul. Rațiu a salvat situația și a provocat delir printre coechipieri și fani, care au răsuflat ușurați și au sărbătorit egalitatea de 2-2, ca și cum ar fi fost o victorie! Având în vedere toate acestea, remiza chiar a fost un triumf!

Când arbitrul a dictat penalty-ul, s-a iscat o încăierare uriașă. Dar Rațiu n-a greșit de la punctul cu var și a egalat scorul în prelungiri, într-o seară în care a plouat mult și Rayo a jucat modest”, au notat spaniolii de la AS.

As despre Andrei Rațiu! Cel mai frumos titlu după ce românul a fost decisiv în '90+13 pentru Rayo Vallecano
Andrei Rațiu, erou în Hacken - Rayo Vallecano din Conference League!
Presa din Spania anunță: Andrei Rațiu e "chilipirul" etapei a zecea în La Liga! "O afacere solidă"
