O nouă poziție pentru Andrei Rațiu?! Unde a jucat eroul lui Rayo Vallecano din Conference League

Echipa lui Andrei Rațiu a smuls cu greu un punct în meciul cu Hacken, încheiat 2-2.

Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Garcia (15), dar suedezii, care au eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League (7-2 şi 0-1), au revenit prin golurile reuşite de Julius Lindberg (41) şi Isak Brusberg (55).

Rațiu a jucat în premier ca mijlocaș central și a fost eroul lui Rayo Vallecano



Rațiu a intrat în minutul 81 al meciului, iar antrenorul Inigo Perez i-a cerut să joace pe poziția de mijlocaș central, o premieră pentru jucătorul român, care evoluează de obicei pe poziția de fundaș dreapta, dar și ca mijlocaș lateral dreapta.

Fotbalistul echipei spaniole a marcat în minutul 90+13 și a asigurat egalul pentru echipa sa și a transmis că va juca oriunde este nevoie de el.

„Antrenorul mă poate pune oriunde dorește”, a spus la finalul meciului Rațiu.

Andrei Rațiu a fost lăudat în presa din Spania, în urma golului marcat la ultima fază.