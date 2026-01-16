Fundașul român a fost de acord să-și rezilieze contractul cu Slavia astăzi. Îi urăm succes în carieră!” , a postat clubul din Praga.

Slavia Praga a anunțat astăzi la prânz că fundașul stânga român Andres Dumitrescu a semnat rezilierea contractului cu gruparea din Cehia.

Reziliase în decembrie și cu Sigma Olomouc, unde era împrumutat



Împrumutat de Slavia Praga la Sigma Olomouc până în vara lui 2026, fostul internațional român de tineret Andres Dumitrescu (24 de ani) și-a reziliat pe 30 decembrie anul trecut înțelegerea cu trupa din Olomouc.

”Fundașul stânga Andres Dumitrescu nu își va continua în această primăvară împrumutul. El a sosit de la Slavia la începutul lui iulie. A bifat cinci prezențe în toate competițiile, în ciuda problemelor de sănătate”, a precizat Sigma pe site-ul oficial.

Fundașul stânga a jucat în acest sezon inclusiv în Europa League și Conference League cu Sigma Olomouc, dar a bifat doar 5 partide oficiale în 4 competiții (cele două continentale, plus campionatul și Cupa Cehiei), cu o pasă decisivă.

Andres Dumitrescu revine în Superligă



Deși a fost dorit la Dinamo, se pare că Dumitrescu va ajunge în cele din urmă la o altă echipă din Superligă, Petrolul Ploiești.

Fotbalist cu junioratul făcut în Italia și Elveția, la Padova și Lugano, Dumitrescu s-a transferat în septembrie 2023 de la Sepsi Sfântu Gheorghe la Slavia Praga, pentru o sumă de aproximativ 1 milion de euro. Cehii l-au împrumutat însă apoi la Sepsi și Sigma Olomouc.

