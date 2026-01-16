NEWS ALERT Andres Dumitrescu a semnat azi!

Andres Dumitrescu a semnat azi! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un nou început pentru fundașul stânga român.

TAGS:
andres dumitrescuSlavia PragaSigma OlomoucPetrolul PloiestiSepsi OSK
Din articol

Slavia Praga a anunțat astăzi la prânz că fundașul stânga român Andres Dumitrescu a semnat rezilierea contractului cu gruparea din Cehia.

”Andres Dumitrescu pleacă.

Fundașul român a fost de acord să-și rezilieze contractul cu Slavia astăzi. Îi urăm succes în carieră!”, a postat clubul din Praga.

Reziliase în decembrie și cu Sigma Olomouc, unde era împrumutat

Împrumutat de Slavia Praga la Sigma Olomouc până în vara lui 2026, fostul internațional român de tineret Andres Dumitrescu (24 de ani) și-a reziliat pe 30 decembrie anul trecut înțelegerea cu trupa din Olomouc.

”Fundașul stânga Andres Dumitrescu nu își va continua în această primăvară împrumutul. El a sosit de la Slavia la începutul lui iulie. A bifat cinci prezențe în toate competițiile, în ciuda problemelor de sănătate”, a precizat Sigma pe site-ul oficial.

Fundașul stânga a jucat în acest sezon inclusiv în Europa League și Conference League cu Sigma Olomouc, dar a bifat doar 5 partide oficiale în 4 competiții (cele două continentale, plus campionatul și Cupa Cehiei), cu o pasă decisivă.

Andres Dumitrescu revine în Superligă

Deși a fost dorit la Dinamo, se pare că Dumitrescu va ajunge în cele din urmă la o altă echipă din Superligă, Petrolul Ploiești.

Fotbalist cu junioratul făcut în Italia și Elveția, la Padova și Lugano, Dumitrescu s-a transferat în septembrie 2023 de la Sepsi Sfântu Gheorghe la Slavia Praga, pentru o sumă de aproximativ 1 milion de euro. Cehii l-au împrumutat însă apoi la Sepsi și Sigma Olomouc.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”
Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
ULTIMELE STIRI
Ianis Târbă, primele reacții după ce a semnat cu Dinamo: „Decizia a fost foarte ușoară!”
Ianis Târbă, primele reacții după ce a semnat cu Dinamo: „Decizia a fost foarte ușoară!”
Dinamo numai ce a anunțat a doua achiziție a iernii! ”Transfer definitiv”
Dinamo numai ce a anunțat a doua achiziție a iernii! ”Transfer definitiv”
Steaua l-a descoperit pe noul Lăcătuș! Mica „fiară” a debutat mai devreme decât Yamal. Povestea la Pro TV, azi de la 20:00
Steaua l-a descoperit pe noul Lăcătuș! Mica „fiară” a debutat mai devreme decât Yamal. Povestea la Pro TV, azi de la 20:00
Război la vârf în CCA: Vassaras l-a șters de pe lista UEFA pe omul care a prins semifinală de Champions League
Război la vârf în CCA: Vassaras l-a șters de pe lista UEFA pe omul care a prins semifinală de Champions League
România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin
România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como



Recomandarile redactiei
Ianis Târbă, primele reacții după ce a semnat cu Dinamo: „Decizia a fost foarte ușoară!”
Ianis Târbă, primele reacții după ce a semnat cu Dinamo: „Decizia a fost foarte ușoară!”
Patru fani din galeria FCSB, arestați de Poliție pentru că au bătut trei adolescenți
Patru fani din galeria FCSB, arestați de Poliție pentru că au bătut trei adolescenți
Dinamo numai ce a anunțat a doua achiziție a iernii! ”Transfer definitiv”
Dinamo numai ce a anunțat a doua achiziție a iernii! ”Transfer definitiv”
Război la vârf în CCA: Vassaras l-a șters de pe lista UEFA pe omul care a prins semifinală de Champions League
Război la vârf în CCA: Vassaras l-a șters de pe lista UEFA pe omul care a prins semifinală de Champions League
Anthony Joshua, prima apariție în sala de forță după tragedia în care i-au murit prietenii: „Antrenament pentru minte!”
Anthony Joshua, prima apariție în sala de forță după tragedia în care i-au murit prietenii: „Antrenament pentru minte!”
Alte subiecte de interes
Sepsi confirmă negocierile pentru un transfer puternic: ”Îl vrem împrumut sau definitiv”
Sepsi confirmă negocierile pentru un transfer puternic: ”Îl vrem împrumut sau definitiv”
Lipsit de fundaș stânga la națională, Edward Iordănescu îl distruge pe Andrei Borza: ”Să-și pună ordine în viață”! Alt tricolor, luat și el la rost
Lipsit de fundaș stânga la națională, Edward Iordănescu îl distruge pe Andrei Borza: ”Să-și pună ordine în viață”! Alt tricolor, luat și el la rost
Cum a reușit Sparta Praga să câștige lupta cu rivala Slavia pentru transferul lui Albion Rrahmani! Anunțul presei din Cehia
Cum a reușit Sparta Praga să câștige lupta cu rivala Slavia pentru transferul lui Albion Rrahmani! Anunțul presei din Cehia
Slavia Praga - AC Milan 1-3. Rossonerii nu i-au iertat! Meciul a fost pe PRO ARENA și VOYO
Slavia Praga - AC Milan 1-3. Rossonerii nu i-au iertat! Meciul a fost pe PRO ARENA și VOYO
Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic
Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic
Revenire de senzație! Dinamo vrea un fotbalist cu peste 100 de meciuri în Superligă
Revenire de senzație! Dinamo vrea un fotbalist cu peste 100 de meciuri în Superligă
CITESTE SI
Reacție de la Casa Albă după desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda

stirileprotv Reacție de la Casa Albă după desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!