Villarreal a încheiat o perioadă de mercato istorică, în care a înregistrat atât cheltuieli, cât și încasări record, iar internaționalul român Andrei Rațiu a contribuit la succesul financiar al clubului. Deși nu a fost cea mai mare tranzacție, vânzarea drepturilor sale a adus o sumă importantă în conturile "Submarinului Galben".



Clubul spaniol a încasat 3,5 milioane de euro, sumă fixă, de la Rayo Vallecano pentru cele 50 de procente din drepturile federative pe care le mai deținea asupra fundașului dreapta. Afacerea ar putea deveni și mai profitabilă, existând și bonusuri de performanță în valoare de 1,5 milioane de euro, ceea ce ar putea urca suma totală la 5 milioane de euro, notează Marca.



O vară de foc pentru "Submarinul Galben"

Transferul lui Rațiu a făcut parte dintr-o strategie mai amplă a clubului Villarreal, care a reușit să obțină un bilanț pozitiv, deși a cheltuit o sumă fără precedent pe jucători noi. Clubul de pe "La Plana" a investit 100,5 milioane de euro în achiziții, cea mai scumpă fiind aducerea atacantului georgian Georges Mikautadze de la Olympique Lyon pentru 30 de milioane de euro.



Cu toate acestea, încasările au depășit cheltuielile, ajungând la aproximativ 115 milioane de euro, cu posibilitatea de a atinge 120 de milioane din variabile. Cele mai importante vânzări au fost cele ale lui Álex Baena la Atlético Madrid, pentru 42 de milioane de euro plus bonusuri, și Yeremy Pino la Crystal Palace, pentru 30 de milioane. Suma adusă de transferul lui Andrei Rațiu a ajutat clubul să își echilibreze balanța financiară într-un mercato de record.