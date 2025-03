Iubita sa, spaniola Irene Bort a născut o fetiță chiar după meciul cu Israel, când tricolorii s-au impus cu scorul de 2-1. Rațiu așteaptă acum al doilea copil, de această dată un băiețel.

Cu toate acestea, fundașul lui Rayo Vallecano își descrie viața drept plictisitoare și spune că fotbalul nu îi permite să facă multe lucruri, ceea ce o supără pe partenera sa, care îi este alături de când internaționalul român avea doar 16 ani.

”Înainte mă jucam mult pe consolă, dar de când am devenit tată, de aproape 15 luni, aproape tot timpul meu i-l dedic fiicei mele. În câteva luni, mi se va naște al doilea copil, un băiat.

Sunt cu prietena mea de la 16 ani, așa că, în momentul în care am simțit că am ceva stabil în fotbal, am decis că era momentul să devenim părinți. Nu mi s-a schimbat prea mult viața. Din fericire, fetița este cuminte, doarme și mănâncă bine. Viața unui fotbalist este foarte plictisitoare.

Trebuie să te dedici total și este o viață repetitivă. Trebuie să ai grijă, să dormi și să mănânci bine. Dacă ieșim la cină în oraș, cel mult o seară pe săptămână. În final, petreci mult timp acasă încercând să ai grijă de tine. Așa că viața mea este fiica mea, un serial, consola de jocuri și cam atât. Mă rog, și fotbalul. Adevărul e că am înnebunit-o pe prietena mea. Ea se uită la filme pe iPad”, a povestit Andrei Rațiu pentru abc.es.

Drama prin care a trecut Andrei Rațiu



Întrebat dacă nu s-a gândit "să îi pensioneze" pe părinții săi, având în vedere nivelul la care a ajuns în fotbal, Rațiu a vorbit despre problemele de sănătate ale mamei sale, care refuză să renunțe la muncă inclusiv după o lungă luptă cu cancerul.



"Mama a trecut de trei ori prin cancer și a fost supusă mai multor operații. Ultima a fost acum două luni, însă nu numai că nu vrea să renunțe la muncă, însă și acum, când e în concediu medical, e disperată să revină la muncă. Nu a cedat niciodată, chiar dacă a trecut de trei ori prin cancer. Este un exemplu pentru noi pe care eu îl urmez.



Când eram copil, mi-a fost dificil să înțeleg ce se întâmpla cu ea. Eram mic, știam doar că trebuie să fim alături de ea, iar ea să respecte sfaturile medicilor.



N-a fost simplu nici pentru ea. Suntem o familie de bărbați - eu, fratele meu și tata. Poate că uneori i-a fost și ei greu să fie înțeleasă", a mai spus Rațiu.