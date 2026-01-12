Meciul a început practic de la 1-0 pentru Panathinaikos. În secunda 37, la un corner al gazdelor, Andrei Ivan l-a faultat în careu pe Ahmed Touba , iar centralul a dictat penalty după intervenția VAR. Filip Djuricic a deschis scorul după ce portarul lui Panserraikos reușise să respingă șutul din penalty.

Duminică seară, cu Andrei Ivan titular, Panserraikos a ajuns la 10 eșecuri consecutive în campionatul Greciei, după 0-3 pe terenul lui Panathinaikos .

Până la pauză s-a făcut 3-0. Un alt penalty transformat de Anass Zaroury și un gol înscris de Tin Jedvaj au stabilit scorul final al partidei.



Andrei Ivan, înlocuit în minutul 77, rămâne cu doar 3 goluri după primele 16 meciuri la Panserraikos.



Echipa fostului atacant de la Universitatea Craiova este ultima clasată din Grecia, cu doar 5 puncte acumulate în primele 16 etape. A marcat numai 7 goluri și a încasat 40.



În schimb, lupta de la vârful Superligii din Grecia este foarte strânsă. Olympiacos, PAOK și AEK Atena sunt separate de un singur punct, în timp ce Panathinaikos e pe 5.

