Andrei Ivan a primit o „palmă zdravănă“ după ce a fost aruncat de Universitatea Craiova din postura de „copilul răsfățat“ al echipei! Și, după o jumătate de sezon pierdută în liga a doua turcă, la Adanaspor, Ivan a realizat că e groasă!

La 28 de ani, fostul internațional și-a dat seama că poate ajunge definitiv pe lista jucătorilor români care s-au născut talent și au murit speranțe! Și, pentru a evita această situație, Ivan a semnat cu Panserraikos, o formație anonimă din prima ligă din Grecia. Totuși, vorbim despre un pas înainte, comparativ cu Adanaspor, unde Andrei a pierdut timpul, în a doua parte a stagiunii precedente.

Andrei Ivan, pe teren într-un „măcel“

Acum, la 4 luni după ce a ajuns în Grecia, Ivan are un singur motiv de mulțumire: joacă, în mod constant, la noua sa echipă. Problema e că această formație e ciuca bătăilor, pe ultimul loc al clasamentului.

Astăzi, în Levadiakos – Panserraikos, Andrei Ivan a trăit un „Halloween“ fotbalistic, ce-i drept cu întârziere. Pentru că echipa sa a fost zdrobită cu 5-2! Andrei Ivan a fost integralist și a încasat un cartonaș galben, în minutul 46. Pentru prestația sa, românul a fost notat cu 5,4 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 5,9.

După 10 runde, Panserraikos e ultima în Grecia, unde, la finalul sezonului regulat, locurile 9-14 vor merge, în play-out, unde se va da lupta pentru evitarea retrogradării.

Până acum, Andrei Ivan are 10 meciuri și 3 goluri pentru formația sa din Grecia.

