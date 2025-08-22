Paul Wanner, un mijlocaş în vârstă de 19 ani, s-a transferat de la Bayern Munchen, clubul la care s-a format, la PSV Eindhoven, deţinătoarea titlului în Eredivisie, unde va fi coleg cu fotbalistul român Dennis Man.



Paul Wanner a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2030 cu PSV Eindhoven, a indicat vineri campioana din Bundesliga într-un comunicat, informează AFP.



Paul Wanner a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven



Conform presei germane, tranzacţia valorează 15 milioane de euro (fără bonusuri) şi include o clauză de răscumpărare pentru Bayern.



Wanner a ajuns la centrul de juniori al bavarezilor în vara anului 2018. Mijlocaşul a jucat primul său meci în Bundesliga pe 7 ianuarie 2022, la vârsta de 16 ani şi 15 zile.

