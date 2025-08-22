OFICIAL Ce transfer la PSV Eindhoven! Dennis Man, coleg de la Bayern Munchen

Coleg nou pentru Dennis Man la PSV Eindhoven. Vine direct de la Bayern Munchen.

Paul Wanner, un mijlocaş în vârstă de 19 ani, s-a transferat de la Bayern Munchen, clubul la care s-a format, la PSV Eindhoven, deţinătoarea titlului în Eredivisie, unde va fi coleg cu fotbalistul român Dennis Man.

Paul Wanner a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2030 cu PSV Eindhoven, a indicat vineri campioana din Bundesliga într-un comunicat, informează AFP.

Paul Wanner a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven 

Conform presei germane, tranzacţia valorează 15 milioane de euro (fără bonusuri) şi include o clauză de răscumpărare pentru Bayern.

Wanner a ajuns la centrul de juniori al bavarezilor în vara anului 2018. Mijlocaşul a jucat primul său meci în Bundesliga pe 7 ianuarie 2022, la vârsta de 16 ani şi 15 zile. 

El a jucat doar opt meciuri pentru Bayern, şase în campionat şi două în Liga Campionilor. Fotbalistul a fost împrumutat la divizionara secundă Elversberg în sezonul 2023/24, apoi la echipa de primă divizie Heidenheim în stagiunea 2024/25, scrie Agerpres.

Wanner are dublă cetăţenie, germană şi austriacă. El a jucat pentru selecţionatele de juniori ale Germaniei, dar nu a evoluat încă pentru prima reprezentativă şi, prin urmare, încă poate alege între Germania şi Austria.

Austria este una din adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

