Alibec, motivat sa revina cat mai repede pe teren! Care este starea atacantului si cand ar putea sa joace primul meci dupa accidentarea din ianuarie

Denis Alibec s-a accidentat pe 19 ianuarie, in meciul cu Basaksehir.

Initial, medicii au spus ca fotbalistul va lipsi circa 4-5 saptamani de pe teren, insa dupa operatia suferita la inceputul lunii februarie au mentionat ca perioada de recuperare se ridica la 10 saptamani.

Acum, jurnalistii de la EnKayseri au scris ca Denis Alibec se recupereaza rapid dupa accidentare, fiind asteptat sa revina pe gazon in aproximativ o luna si jumatate.

Atacantul lui Kayserispor se afla sub supravegherea unui kinetoterapeut si depune foarte mult efort pentru a reveni mai devreme pe teren. Purtatorul de cuvant al echipei a declarat ca in 4-5 saptamani Alibec va reveni la antrenamentele cu mingea.

In acest moment, echipa romanului se afla pe locul 15 in clasamentul din Super Lig, fiind la doar doua puncte de primul loc retrogradabil. In urmatoarea etapa, Kayserispor va juca pe terenul celor de la Hatayspor, echipa aflata pe locul 5 in campionat si care se lupta pentru un loc in cupele europene.