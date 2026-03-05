Echipa pregătită de Costel Gâlcă mai are o etapă de disputat din sezonul regulat. Giuleștenii o vor întâlni pe Universitatea Craiova duminică seară, de la ora 20:00, pe propria arenă.

Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

Victor Angelescu face anunțul: ”Mâine va fi la antrenamente!”

Tobias Christensen, unul dintre fotbaliștii importanți din lotul lui Gâlcă la Rapid, a absentat de la ultimul meci cu Unirea Slobozia (2-1), dar și de la ultimele antrenamente.

Victor Angelescu, președintele din Grant, a explicat că norvegianul a fost alături de soția sa după ce a născut și că a cerut învoire. Acționarul minoritar a dezvăluit și că Tobias Christensen se întoarce de vineri la antrenamentele lui Rapid.

”Christensen va fi mâine la antrenamente. A născut soția lui, nu s-a întâmplat nimic. Nu e nicio nemulțumire. Avea nevoie, și-a cerut câteva zile.

Era deja discutată, normal că l-am lăsat. Am discutat cu Costel Gâlcă. Era aprobat și de antrenor, și de club”, a spus Angelescu, potrivit Digi Sport.

Rămâne acum de văzut dacă va juca împotriva Universității Craiova. Cert e că Rapid tot rămâne descoperită la mijloc și după revenirea lui Christensen, în contextul situației lui Kader Keita.