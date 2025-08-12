GALERIE FOTO Își poate amâna retragerea: la 35 de ani, Sorana Cîrstea a reușit cel mai bun rezultat al carierei în turneul de la Cincinnati. Cât urcă în clasament

Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a sprintat în configurația clasamentului WTA actualizată în timp real.

Treizeci și cinci este doar un număr pentru Sorana Cîrstea, care, în ciuda vârstei, joacă tenis spectaculos și arată o anduranță incredibilă, în cele mai tari competiții ale circuitului WTA.

Cu nouă ani mai experimentată decât Yue Yuan (număr 98 mondial), sportiva din țara noastră și-a egalat, pe hardul de la Cincinnati, cel mai bun rezultat al întregii cariere.

Sorana Cîrstea, pentru prima dată în optimi la Cincinnati, la 35 de ani

La a opta prezență pe tabloul principal al întrecerii din Ohio, SUA, Sorana Cîrstea s-a calificat pentru prima oară în faza optimilor de finală, după șaisprezece ani, unde va fi așteptată de Iga Swiatek (3 WTA).

6-7 (2), 6-4, 6-4 a fost scorul prin care Sorana Cîrstea a făcut, după două ore și patruzeci și opt de minute de luptă intensă, pasul spre faza ultimelor șaisprezece jucătoare rămase în concurs.

Înapoi în joc: Sorana Cîrstea se apropie de revenirea în top 100 WTA

În ceea ce ar putea rămâne ultimele luni de activitate ale Soranei Cîrstea în circuitul WTA, jucătoarea română de tenis urcă douăzeci și patru de locuri și ajunge până pe poziția cu numărul 112.

Dacă ar învinge-o pe Iga Swiatek, Sorana Cîrstea ar urma să revină în top 100 mondial.

Sorana Cîrstea, injecție de capital în Cincinnati

Nici financiar Sorana Cîrstea nu pare să aibă lipsă de motive pentru a continua în tenisul profesionist.

La Cincinnati, sportiva din țara noastră și-a asigurat un premiu în valoare de €51,936. Aproape dublu ar urma să încaseze dacă ar contura surpriza împotriva proaspetei campioane de la Wimbledon.

