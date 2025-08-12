Treizeci și cinci este doar un număr pentru Sorana Cîrstea, care, în ciuda vârstei, joacă tenis spectaculos și arată o anduranță incredibilă, în cele mai tari competiții ale circuitului WTA.

Cu nouă ani mai experimentată decât Yue Yuan (număr 98 mondial), sportiva din țara noastră și-a egalat, pe hardul de la Cincinnati, cel mai bun rezultat al întregii cariere.

Sorana Cîrstea, pentru prima dată în optimi la Cincinnati, la 35 de ani

La a opta prezență pe tabloul principal al întrecerii din Ohio, SUA, Sorana Cîrstea s-a calificat pentru prima oară în faza optimilor de finală, după șaisprezece ani, unde va fi așteptată de Iga Swiatek (3 WTA).

6-7 (2), 6-4, 6-4 a fost scorul prin care Sorana Cîrstea a făcut, după două ore și patruzeci și opt de minute de luptă intensă, pasul spre faza ultimelor șaisprezece jucătoare rămase în concurs.

