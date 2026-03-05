Echipele aflate în Championship luptă pentru o promovare în primul eșalon fotbalistic din Anglia, performanță care asigură o sumă uriașă pentru bugetul clubului, de cel puțin 100 de milioane de euro. Totalul poate fi mult mai mare, în funcție de performanțele echipei din postura de nou-promovată, dar și de audiențe.

Schimbare majoră în play-off-ul de promovare în Premier League!

De mai mulți ani, Championship a implementat formatul cu două echipe care promovează direct, următoarele patru urmând să dispute un baraj cu semifinale și finală pentru ultimul loc de Premier League aflat în joc. Din sezonul 2026-2027, lucrurile se vor schimba.

Federația Engleză de Fotbal a anunțat noul format care va fi implementat încă din sezonul următor. Mai exact, se va păstra ”tradiția” cu primele două echipe care vor promova direct, iar schimbarea va avea loc doar la play-off, unde vor fi implicate șase echipe în lupta pentru promovare.

Locul cinci se va duela cu locul opt, iar locul șase cu locul șapte în prima fază eliminatorie, iar învingătoarele vor întâlni locurile trei și patru, calificate direct în semifinale, în dublă manșă.

Învingătoarele celor două semifinale își vor disputa locul de Premier League pe stadionul Wembley, așa cum a fost și până acum. Astfel, EFL vrea să mărească numărul echipelor implicate în lupta pentru promovare din cel mai important eșalon fotbalistic englez.

Promovarea în Premier League a îmbogățit-o pe Leeds United

Pentru alte echipe, o promovare în Premier League poate fi mult mai profitabilă. Revenirea lui Leeds United din sezonul precedent a fost un subiect amplu dezbătut în NY Times, care a scris anul trecut că veniturile clubului vor fi de 200 de milioane de lire sterline în următorii trei ani, doar din drepturi TV, indiferent dacă parcursul echipei în EPL se va încheia după un singur sezon.

Primul an de Premier League aduce ”grosul” în conturile lui Leeds United. Clubul primește 110 milioane de euro, urmând ca în următorii doi ani să vină încă două tranșe: de 48 de milioane, respectiv 39 de milioane de lire sterline.