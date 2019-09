Alexandru Baluta schimba echipa! Atacantul isi relanseaza cariera. Vezi cu cine a semnat

Atacantul de 25 de ani a plecat de la Universitatea Craiova la Slavia Praga in urma cu 1 sezon pentru suma de 2.65 milioane de euro. Baluta schimba din nou echipa.

Alexandru Baluta pleaca imprumut un sezon la Slovan Liberec, echipa tot din campionatul Cehiei unde vrea sa isi relanseze cariera. Sezonul trecut acesta a imbracat tricoul Slaviei de 22 de ori si a reusit sa marcheze trei goluri. In noul sezon, antrenorul nu i-a mai oferit sanse, Baluta fiind mai mult pe banca de rezerve. Acum cu transferul la Slovan Liberec, Baluta spera sa joace mai mult.

"Suntem multumiti ca dupa lungi negocieri am reusit sa il aducem pe Alex la Slovan, chiar daca au fost mai multe echipe interesate de el . Credem ca ne poate ajuta ofensiva si isi va arata calitatile in tricoul nostru", a spus directorul celor de la Slovan, Zdenek Koukal.

De asemenea si noul antrenor, Pavel Hoftych a adaugat: "Am avut destule informatii despre jucator si nu l-am dorit. Am vorbit cu el acum o saptamana, ne lipseste un jucator ca el in echipa. Ne va ajuta pe partea ofensiva. Ma bucur ca interesul pentru el a fost un succes, clubul a facut o treaba foarte buna!"

Alexandru Baluta are 4 selectii in echipa mare a Romaniei si un gol marcat in meciul Romania-Chile 3-2.

Tentokrát pohyb směrem z Edenu k Nise: ????⚽️ https://t.co/Sz6Xcciz2b pic.twitter.com/MBOfytPllH — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 5, 2019