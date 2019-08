Alex Baluta vrea sa plece de la Slavia Praga! "Nu merit situatia in care ma aflu" Ce spune despre revenirea la Craiova

Alex Baluta a ajuns in 2018 la Slavia Praga.

Alex Baluta s-a transferat de la Craiova la Slavia Praga, insa nu a primit sanse sa joace la cehi. Din 2018 pana acum, el a intrat de 15 ori pe teren in tricoul cehilor. Fotbalistul este nemultumit si vrea sa plece de la adversara CFR-ului din play-off-ul UCL in cazul in care nu va primi sansa sa joace.

Totusi, Baluta nu vrea sa se intoarca la Craiova sau la o alta echipa din Romania, ci isi doreste sa evolueze tot in strainatate.

"Imi doresc sa joc. E foarte dificila situatia. Mi-e greu sa accept, sa continui, pentru ca nu primesc nicio sansa. Muncesc foarte mult la antrenamente, arat foarte multe in antrenamente, inscriu, ma comport bine. Am invatat multe aici, dar nu m-au ajutat cu nimic si nici nu ma ajuta daca nu ma folosesc. Eu am nevoie sa joc, placerea mea e cand joc fotbal. Ma voi gandi la o solutie si voi merge sa vorbesc cu ei sa-mi spuna clar, pentru ca pentru mine cea mai mare bucurie e cand joc fotbal, nu cand stau in tribuna. Chiar nu merit situatia in care sunt aici, dar asta e. Sincer, nu m-am gandit sa ma intorc in tara. Mi-ar placea ca peste cativa ani sa ma intorc la Craiova, dar acum nu ma gandesc. Am plecat pe drumul acesta in strainatate si sper sa reusesc la un moment dat.

Nu stiu daca sa zic ca m-am grabit sau nu, dar eu zic ca a fost un pas inainte. Am invatat multe aici, inca mai am contract cu Slavia, sa vedem, poate voi merge imprumut undeva unde sa joc si sa demonstrez ca ei s-au inselat.

Ramane sa discut cu antrenorul daca voi face parte din planurile lui, daca nu, voi vedea ce voi face", a spus Alex Baluta la PRO X.