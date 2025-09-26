David Miculescu (24 de ani) e un fotbalist de la care Gigi Becali avea așteptări uriașe. Așa se și explică faptul că, în ianuarie 2022, FCSB a plătit 1,7 milioane euro pentru aducerea jucătorului de la UTA. O sumă colosală pentru fotbalul nostru intern!

Acum, la aproape 4 ani distanță, e clar că Miculescu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor inițiale. De fapt, la un moment dat, părea că investiția făcută de Gigi Becali în David îl va lăsa cu o pagubă importantă. Între timp însă, spre ușurarea latifundiarului din Pipera, Miculescu și-a mai îmbunătățit prestațiile. Dar și cifrele!

„Face o muncă neagră“

Joi, după golul victoriei cu Go Ahead Eagles, David Miculescu a ajuns la 4 reușite și 1 pasă de gol, în 17 apariții, în acest sezon. Și, din ce a declarat Ioan Becali la Fanatik, golul din Liga Europa îl face pe Miculescu deja bun pentru un transfer extern. Vestea proastă e că, potrivit evaluarea fostului impresar, suma pe care o poate obține FCSB e foarte departe de cea la care a sperat, la un moment dat, vărul său.

„Miculescu mi-a plăcut. Este un jucător bun. Este și util și bun. Bun că a dat bine în minge și a pus-o unde trebuie, la colțul lung, și util în sensul că face și faza de apărare. El face câteva milioane. Face 3-3,5 milioane, dar trebuie să aibă constanță. Dacă mâine ar fi mercato, eu aș da 3,5 milioane, dacă aș fi un club din Olanda. Ăia cu care au jucat aseară nu dau mai mult de 1 milion. Știi că sunt specialist, 3,5 milioane de euro este cota lui de piață. De multe ori nu îți dai seama că face o muncă neagră.Vine aproape de fundași. El este atacant, dar coboară. E mai lent, nu are viteza celorlalți, dar lent așa cum e, în situații cum a avut aseară, a găsit colțul lung printre ăia… E puternic, sare la cap bine. E un băiat cuminte, după cum pare pe teren, și cred că execută toate ordinele antrenorului la ședințe“, a spus Giovanni.

