Impact INSTANT! GOOOL NICUSOR STANCIU la 5 minute dupa ce intrase in teren pentru Slavia Praga!

Stanciu a marcat la prima aparitie intr-un meci oficial pentru Slavia Praga.

Romanul a intrat in teren in minutul 62 al partidei de la Teplice, in a doua etapa a campionatului ceh. A avut nevoie de numai 5 minute pentru a-si pune amprenta asupra jocului. Stanciu a inscris pentru 4-1 cu o executie frumoasa din interiorul careului. S-a terminat 5-1 pentru campioana Cehiei din sezonul trecut.