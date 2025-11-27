PSV, cu Dennis Man titular, a făcut spectacol pe „Anfield”, într-o seară în care defensiva lui Liverpool a fost depășită la fiecare atac. Perisic (’5), Til (’56) și Driouech (’73, ’90+2) au făcut prăpăd în fața unei echipe care altădată domina Europa.

Singurul moment de respiro pentru Liverpool a fost reușita lui Szoboszlai din minutul 16, dar după pauză totul s-a rupt, iar finalul a fost cu adevărat umilitor pentru „cormorani”.

Statistica de-a dreptul rușinoasă bifată de Liverpool după umilința cu PSV

Potrivit statisticilor OPTA, Liverpool a încasat cele mai multe goluri dintre toate echipele din Premier League în acest sezon, nu mai puțin de 34 în toate competițiile!

Este cel mai slab start defensiv al lui Liverpool din ultimii 32 de ani! Ultima oară când echipa a primit cel puțin trei goluri în trei meciuri consecutive a fost în septembrie 1992.

