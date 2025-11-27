Deputatul PNL, Ionuţ Stroe, a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi "români" în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale.

”Invit toate cluburile, sportivii, antrenorii şi suporterii care cred în competiţia bazată pe merit şi performanţă, nu pe paşaport, care sunt de părere că politicul nu are ce căuta în vestiar, să susţină demersul pe care l-am iniţiat şi să semneze următoarea petiţie”, spune Ionuţ Stroe pe Facebook.

În petiţia publică adresată domnului Nicuşor Dan, Preşedintele României, Ionuţ Stroe îi cere şefului statului să folosească ”toate prerogativele constituţionale - fie prin trimiterea legii spre reexaminare Parlamentului, fie prin sesizarea Curţii Constituţionale înainte de promulgare, a Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (PL-x 338/2025), prin care se introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi "români" în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale”.

”Dincolo de argumentele juridice pe care se întemeiază solicitarea mea, vă rog să ţineţi cont de faptul că această lege distorsionează competiţia sportivă, loveşte cluburile, sportivii şi suporterii şi transformă sportul românesc într-un experiment în care paşaportul devine criteriu de selecţie, în locul valorii şi meritului sportiv”, mai spune deputatul PNL, potrivit news.ro.

Anomaliile subliniate, multiple

Ionuţ Stroe arată că, în primul rând, legea este neconstituţională pentru că încalcă principiul egalităţii, afectează dreptul la muncă al sportivilor străini şi loveşte în libertatea economică a cluburilor.

”Autonomia sportivă devine o ficţiune: echipele nu mai sunt făcute în vestiar, ci de politic, prin lege. În loc să investească în copii, juniori, infrastructură şi antrenori, iniţiatorii acestui proiect de lege aleg calea cea mai greşită şi populistă, aceea de a scrie cu procentul în lege cine are voie să joace, sub pretextul interesului naţional”, spune Stroe.

El mai afirmă că, în al doilea rând, legea este neclară şi nelegală, generând insecuritate juridică şi amestec brutal în contracte.

”Textul ridică întrebări esenţiale la care nu oferă niciun răspuns clar: cine este exact "sportiv român" în sensul articolului, contează doar cetăţenia, contează cetăţenia multiplă, contează rezidenţa de lungă durată? Această neclaritate nu este un detaliu tehnic, ci o sursă sigură de litigii. Cluburile, federaţiile şi sportivii au nevoie de reguli previzibile, însă legea intră în coliziune cu regulamentele deja existente, generează insecuritate juridică în privinţa contractelor multianuale şi creează riscul ca echipele să fie forţate să renunţe la sportivi cu contracte valide doar pentru a "îndeplini procentul". Acest lucru va scădea valoarea şi competitivitatea echipelor româneşti. Cu alte cuvinte, statul dă o lege, iar cluburile sunt lăsate să plătească nota de plată, atât financiar, cât şi juridic”, explică Ionuţ Stroe.

Legea noastră, împotriva normelor UE



Deputatul PNL subliniază că legea este contrară dreptului Uniunii Europene. Din perspectiva dreptului UE, sportivii profesionişti sunt lucrători, iar regulile Uniunii sunt clare: restricţiile bazate pe cetăţenie sunt, în principiu, interzise.

”Cotele naţionale privind componenţa echipelor reprezintă exact tipul de discriminare pe criteriu de cetăţenie pe care jurisprudenţa europeană, începând cu celebra Decizie Bosman, l-a sancţionat deja. Mai exact, în 1995, CJUE a decis că echipele pot înregimenta un număr nelimitat de jucători străini în echipă, cu condiţia ca aceştia să provină tot din ţări ale Uniunii Europene. Prin impunerea unui procent minim de sportivi "români", România îşi asumă riscul unei proceduri de infringement, riscul unui nou "caz Bosman" cu numele României şi imaginea de stat care ridică bariere naţionale exact în domeniul în care Europa a dărâmat aceste bariere”, arată Stroe. ”În al patrulea rând, legea este contrară dreptului sportului şi standardelor internaţionale. Mişcarea sportivă internaţională funcţionează pe câteva principii clare: autonomie, neutralitate politică şi selecţie pe criterii sportive, nu identitare. Rolul statului este să creeze condiţii - baze sportive, finanţare, programe pentru copii şi juniori - şi nu să dicteze printr-o lege naţionalist-populistă cine intră în teren. Când politica intră în vestiare, pierde şi sportul, pierde şi credibilitatea competiţiei. În marile ligi europene, echipele îşi cresc proprii jucători, atrag talente, îşi construiesc academii, dar nimeni nu le spune prin lege câţi jucători "de-ai lor" trebuie să pună obligatoriu pe teren. Standardele internaţionale merg spre deschidere şi merit, în timp ce această lege populistă merge în sens invers, spre control şi limitare”, adaugă Stroe.

Deputatul PNL consideră că legea nu este oportună şi nu este dorită de lumea sportului.

”Dincolo de litera Constituţiei şi de dreptul european, întrebarea cheie este simplă: ajută această lege sportul românesc sau îi dă o lovitură pe termen scurt şi lung? Răspunsul pe care îl primim din partea cluburilor, antrenorilor, sportivilor şi specialiştilor este limpede: cluburile sunt împinse spre dificultăţi financiare prin amenzi şi dezechilibre contractuale, antrenorii nu mai sunt evaluaţi după rezultate, ci după capacitatea de a jongla cu procentul, iar valoarea jucătorului român este deformată, pentru că nu creşte prin performanţă, ci prin faptul că "este cerut de lege". Pe termen mediu, copiii şi juniorii vor avea, paradoxal, mai puţine şanse reale: campionate mai slabe, mai puţine cluburi sănătoase financiar, interes mai mic din partea investitorilor şi al fanilor şi o scădere a motivaţiei jucătorilor români în a progresa şi deveni mai competitivi. Această lege se prezintă drept o protecţie pentru sportivii români, dar în realitate le taie şansa de a concura într-un campionat puternic, respectat şi integrat european. Este un autogol dat performanţei, în numele unui patriotism greşit înţeles”, explică Stroe.

Potrivit lui Stroe, ”nu este o dezbatere "români vs. străini", ci o alegere între un sport românesc liber, competitiv şi aliniat la standardele europene, pe de o parte, şi un sport izolaţionist, cu echipe făcute la cote de români vs. străini, cu cluburi vulnerabile şi cu litigii în România, dar şi în plan european, pe de altă parte.

”De aceea, vă solicit respectuos, dar ferm, să retrimiteţi legea spre reexaminare Parlamentului pornind de la problemele juridice pe care vi le-am semnalat, sau să sesizaţi Curtea Constituţională, pentru a verifica dacă o cotă pe cetăţenie în componenţa echipelor este compatibilă cu Legea fundamentală a României. Sportul românesc nu are nevoie de o lege care să-i facă echipele mai slabe şi campionatele mai vulnerabile. Are nevoie de reguli corecte, de investiţii şi de merit, nu de paşapoarte numărate în vestiar după voinţa politică. În numele sportivilor, al cluburilor, al suporterilor şi al tuturor copiilor care visează să joace cândva sub tricolor, vă rog să nu permiteţi intrarea în vigoare a unei legi nedrepte, periculoase, care ar fi o pată de ruşine pe obrazul sportului românesc la nivel internaţional”, arată Ionuţ Stroe în petiţia către preşedintele Nicuşor Dan.

De unde a pornit scandalul?



Deputatul PNL Ionuţ Stroe a reacţionat, după ce Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege, la iniţiativa AUR, POT şi SOS România, prin care ponderea sportivilor români la competiţiile sportive naţionale nu poate fi mai mică de 40%, el afirmând că riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar.



El mai arată că este o iniţiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă şi care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare, pentru că este o lege care discriminează cetăţenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o ţară membră a UE, este neconstituţională şi afectează sportul românesc.

