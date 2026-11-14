VIDEO EXCLUSIV „Aici e o problemă!” Concluzia trasă de Iosif Rotariu după convocarea lui Ianis Stoica la națională

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SPORT.RO
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Iosif Rotariu a analizat prima convocare la echipa națională de seniori a lui Ianis Stoica (23 de ani), decisă de selecționerul Gică Hagi pentru duelurile cu Polonia și Bosnia.

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Fostul internațional consideră că fotbalistul de la Estrela Amadora ar trebui folosit pe postul de atacant central, deși în acest sezon a evoluat în flancul stâng.

Întrebat despre cum ar putea fi „forțat” noul jucător din lotul primei reprezentative să dea cel mai bun randament în tricoul naționalei, Iosif Rotariu a explicat de ce profilul lui Stoica se pliază mai bine pe poziția de număr 9, decât pe cea de extremă.

„Aici e o problemă, domnule Mironică, pentru că Ianis Stoica e un tip de jucător care, chiar dacă e mic de statură, are o viteză și o combativitate foarte mari și pe care l-aș putea vedea în poziția de vârf. Un vârf? Nu înaintea lui Bîrligea, dar poziția aia cred că i se potrivește. Pentru că el nu are o calitate tehnică extraordinară cum au Florinel Coman, Florin Tănase sau Octavian Popescu, care driblează foarte ușor. El e un jucător combativ, de viteză, de reacție și oportunist. Eu îl văd tot în poziția de vârf de atac”, a spus Iosif Rotariu, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

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Ianis Stoica, în premieră la națională

Selecționerul Gică Hagi l-a inclus pe Ianis Stoica în lot pentru meciul cu Polonia, programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, în Grupa 4 din Liga B a UEFA Nations League, dar și pentru întâlnirea cu Bosnia, după ce absența jucătorului de la acțiunea din septembrie-octombrie a generat discuții.

La Estrela Amadora, formație care l-a transferat de la FC Hermannstadt în iulie 2025 pentru 1,3 milioane de euro, românul a fost titular în toate cele 12 partide disputate în actualul sezon de campionat și în Cupa Portugaliei, fiind utilizat de nouă ori ca aripă stânga și de trei ori ca mijlocaș stânga.

Cu patru goluri și două pase decisive reușite în primele 11 etape din Liga Portugal, fotbalistul cotat la patru milioane de euro a intrat în atenția celor de la FC Koln - după cum v-a informat Sport.ro AICI. Jurnaliștii de la koeln.t au notat că gruparea din Bundesliga pregătește mutarea pentru perioada de mercato din iarnă și îl vede pe Stoica drept înlocuitorul lui Said El Mala (20 de ani), dorit de Brighton în schimbul sumei de 60 de milioane de euro.

„Se pare că Ianis Stoica este pe punctul de a fi transferat în Germania în perioada de transferuri de iarnă”, a transmis presa germană, în condițiile în care Estrela Amadora solicită patru milioane de euro în schimbul jucătorului. În eventualitatea unei vânzări, FC Hermannstadt va încasa 20% din suma unui viitor transfer, procent păstrat de clubul sibian la cedarea fotbalistului în Portugalia.

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