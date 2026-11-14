Fostul internațional consideră că fotbalistul de la Estrela Amadora ar trebui folosit pe postul de atacant central, deși în acest sezon a evoluat în flancul stâng.

Întrebat despre cum ar putea fi „forțat” noul jucător din lotul primei reprezentative să dea cel mai bun randament în tricoul naționalei, Iosif Rotariu a explicat de ce profilul lui Stoica se pliază mai bine pe poziția de număr 9, decât pe cea de extremă.

„Aici e o problemă, domnule Mironică, pentru că Ianis Stoica e un tip de jucător care, chiar dacă e mic de statură, are o viteză și o combativitate foarte mari și pe care l-aș putea vedea în poziția de vârf. Un vârf? Nu înaintea lui Bîrligea, dar poziția aia cred că i se potrivește. Pentru că el nu are o calitate tehnică extraordinară cum au Florinel Coman, Florin Tănase sau Octavian Popescu, care driblează foarte ușor. El e un jucător combativ, de viteză, de reacție și oportunist. Eu îl văd tot în poziția de vârf de atac”, a spus Iosif Rotariu, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.