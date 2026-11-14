Din cauza datoriilor și a condițiilor FRF privind monitorizarea financiară în timpul insolvenței, CFR Cluj și Petrolul riscă să fie depunctate. Ambele au comunicat însă public că nu există o sancțiune sau vreo notificare oficială în acest sens și au transmis că sunt în dialog cu FRF.

Marius Șumudică: "Dacă zvonurile privind depunctarea lui CFR vor deveni realitate, o să fie groasă!"

Marius Șumudică a anunțat în ultima perioadă că va demisiona de la CFR Cluj în cazul în care formația din Gruia va fi penalizată chiar și cu un punct. Între timp, tehnicianul pare că și-a mai schimbat discursul, spunând că vrea să obțină cât mai multe puncte în perioada imediat următoare tocmai pentru a menține echipa pe linia de plutire în cazul unei depunctări.

După amicalul de sâmbătă dintre CFR Cluj și ASA Târgu Mureș (2-0), Șumudică a vorbit pe larg despre subiectul posibilei depunctări.

"Pentru mine, meciul cu Oțelul e cel mai important de când am venit la Cluj. Dacă stau să mă iau după zvonurile despre depunctare, care apar și pot fi veridice, orice meci este vital pentru noi. Trebuie să câștigăm 3 puncte. Vom vedea cum o vom face. Dacă nu putem să câștigăm, luăm un punct, dar trebuie să punem ceva în zestre. Dacă nu punem nimic în traistă și aceste zvonuri vor deveni realitate, o să fie groasă.

Eu îmi doresc cel mai mult să rezolv pe partea sportivă. Echipa a crescut de când am venit. Am făcut niște puncte nesperate și am crescut pe partea fizică. La relații de joc e de durată. Sunt jucători străini, de diferite naționalități, dar pe mine mă interesa factorul fizic pentru a ne putea bate. Eu nu pot decât să mă bucur când văd că te poți bate cu FCSB, Dinamo, Petrolul și Craiova de la egal la egal", a spus Șumudică.

CFR Cluj - Oțelul Galați se joacă sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 17:30, în runda a 16-a din Superliga. Formația lui Marius Șumudică a încheiat turul sezonului regulat pe locul 9, cu 19 puncte.

VIDEO Declarații Marius Șumudică după amicalul CFR Cluj - ASA Târgu Mureș 2-0