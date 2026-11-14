Echipa națională de fotbal a României speră că va da uitării primele meciuri din UEFA Nations League. „Tricolorii” mai au două meciuri de disputat în Liga B, cu Polonia și Bosnia.

Avem echipa de start! Surprizele lui Gică Hagi din România - Polonia

Primele patru dueluri au dus la patru înfrângeri, spre surprinderea tuturor specialiștilor. Cum ultima impresie contează, România poate avea două meciuri bune în finalul campaniei de UEFA Nations League.

Selecționerul nu se poate baza pe aceste două meciuri pe nume importante. Printre indisponibili se numără Nicolae Stanciu, Ionuț Radu și Valentin Mihăilă, toți cei trei având probleme musculare.

Totodată, Răzvan Marin nu poate fi folosit în duelul cu Polonia din cauza unei suspendări. În contextul indisponibilităților, Gică Hagi a decis să alcătuiască un prim „11” plin de surprize.

În centrul apărării vor fi Drăgușin și Coubiș, pe când în flancul stâng a fost preferat Eissat, ci nu Bancu. Coman va fi folosit ca atacant central, iar în sprijinul său, din flancuri, vor fi I. Hagi și Dragomir. Echipa de start arată astfel: