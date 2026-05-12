Finala Cupei României este programată miercuri, de la 20:00, la Sibiu, urmând ca peste patru zile cele două formații să se dueleze în campionat, pe ”Ion Oblemenco”.

Cristiano Bergodi a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului cu Universitatea Craiova din finala Cupei României.

”I-am simțit liniștiți. Am jucători cu experiență și un mixt, cu jucători tineri. Am echipă cu experiență, nu sunt jucători care să simtă presiune. Unii au câștigat, căpitanul (n.r. Alex Chipciu), Dan (n.r. Nistor), care a câștigat și cu Craiova Cupa. A fost și un protagonist acolo. A dat gol, îmi aduc aminte. Echipa e pregătită bine, din toate punctele de vedere. Jucătorii nu simt această presiune, pentru că obiectivul nostru nu era…

OK, Cupa României era un obiectiv. Dar campionatul nu era un obiectiv. Cine ar fi pariat pe U Cluj un leu că ar fi ajuns acolo, în finale pentru campionat și cupă, pe 12 mai? Niciunul cred eu. Eu am venit și pe parcursul acestui campionat și ceea ce am făcut a fost extraordinar de frumos și îi felicit, încă o dată, pe jucătorii mei. Ei sunt responsabili și conștientizează că este un moment important. Sperăm mâine să putem câștiga, dar întâlnim o echipă, probabil cea mai bună. O echipă cu un lot numeric și valoros. O echipă foarte, foarte bună.

E un meci pe care trebuie să îl abordăm la victorie. Nu trebuie să ne gândim la duelul de duminică, din Bănie, ci doar la finala Cupei României, pe care vrem să o câștigăm. E cea mai importantă săptămână din cariera mea în România, doar că nu e ca și cum se va termina cariera după aceste două meciuri. Vreau să mai antrenez încă cel puțin 10 ani.

E corect că îmi lipsește din palmares un titlu în România. Am avut întotdeauna încredere în suporteri și cluburi. Am antrenat foarte bine, am fost apreciat și e o mândrie pentru mine. Am fost aproape să câștig titlul cu Craiova, am amintiri frumoase și de acolo. Eu mă gândesc acum doar la acest meci, după vom vedea ce va fi în campionat. Poate că nici duminică nu se va încheia lupta, cu un rezultat de egalitate sezonul se va încheia pe 24 mai.

N-aș fi pariat nici un leu să ajung unde am ajuns. Eu cred că este munca jucătorilor, în primul rând, pentru că ei intră pe teren. Și după este și munca clubului, care din punct de vedere financiar stă bine, ne oferă tot ce trebuie. Staff-ul nostru, un staff foarte bun, pentru că am lucrat foarte bine cu un grup de jucători importanți, buni și asta a dat roade. Am meritat acest loc. Cred că va fi cel mai bun an din istoria clubului.

E un pas înainte, în comparație cu anul trecut, când au făcut cel mai bun campionat și sunt foarte mulțumit de acest lucru. Au ajuns cele mai bune echipe în finală, Craiova e bună, noi suntem bunicei, nu? Și noi suntem o echipă la fel de bună. E frumos. M-au întrebat cum se pregătește… Nu e ușor pentru că nu mi s-a mai întâmplat niciodată să joc două meciuri împotriva acelei echipei, să joci finala Cupei și după patru zile să joci finala campionatului. Nu e ușor, dar noi am pregătit bine acest meci de Cupă, după care vedem ce se întâmplă pe Oblemenco”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.