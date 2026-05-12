Cele două echipe au ajuns în finala Coppa Italia după ce au trecut de Atalanta, respecti Como.

Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”

La conferința de presă premergătoare meciului, Cristi Chivu, antrenorul ”nerazzurrilor”, a explicat că echipa sa trebuie să fie umilă și să abordeze corect din punct de vedere mental partida, în ideea în care Inter a învins-o în weekend, în Serie A, cu 3-0 pe Lazio.

Chivu a mai sugerat, ulterior, și faptul că vrea să-și treacă în cont al doilea trofeu de când o antrenează pe Inter, după ce a câștigat deja Scudetto

”Trebuie să fim umili, trebuie să avem atitudinea corectă. Trebuie să fim conștienți de faptul că am meritat să câștigăm un trofeu în acest sezon, și anume Scudetto, dar că am meritat să ajungem și noi până în finala Coppa Italia. Vrem să onorăm asta!”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Lazio și Inter își dau întâlnire miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în finala Coppa Italia, competiție care a fost și este transmisă în exclusivitate în actuala stagiune pe VOYO.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.