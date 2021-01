I-a pus inelul si se insoara cu ea! Asa ceva NU scapi din mana! Cat de frumoasa e fata care i-a furat inima lui Adi Popa

Adi Popa a plecat dupa numai 3 luni de la FC Voluntari, insa n-o duce deloc rau!

Fostul stelist si-a petrecut noaptea dintre ani in Maldive, alaturi de viitoarea sa sotie. Adi Popa s-a folosit de excursia la capatul pamantului pentru a-i oferi Madalinei inelul de logodna. Credem ca e OK sa spunem ca Adi nu va cadea niciodata in depresie, indiferent de traiectoria pe care o va urma cariera lui. Madalina e una dintre cele mai spectaculoase iubite de fotbalist din cate am vazut! :)



Popa, 32 de ani, e liber dupa despartirea de Voluntari. In 8 aparitii la echipa din nordul Bucurestiului, Popa a marcat de doua ori.