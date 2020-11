Adi Petre, marcat TOTAL de 'experienta FCSB'! Plecat de o luna de la echipa lui Becali, nu reuseste sa INSCRIE nici in Serie B

Gigi Becali l-a trimis pe Adrian Petre sub forma de imprumut, in Serie B, la Cosenza, dar la o luna de la mutare, atacantul roman nu reuseste sa marcheze.

Dupa ce s-a transferat in Serie B, echipa lui Petre a avut programate 6 partide. 5 dintre el au fost in campionat, iar una in Cupa Italiei. Petre a fost rezerva si nu a prins niciun minut in 3 dintre meciuri, inclusiv in ultimul meci din Serie B, in care echipa sa a pierdut in fata Bresciei cu 1-2. Petre a jucat 45 de minute in remiza cu Cittadella, scor 1-1, alte 15 minute cu Chievo, scor 0-2, iar in Cupa Italiei a prins toate cele 90 de minute cu Monopol, scor 2-1.

Ultima data Adrian Petre a reusit sa inscrie pentru FCSB, in urma cu 2 luni, contra Backa Topola, meci pe care echipa finantata de Gigi Becali l-a castigat dupa executarea loviturilor de la 11 metri.

Inainte sa ajunga la FCSB, atacantul roman juca la nationala de tineret, dar forma proasta prin care trece l-a facut sa rateze ultimele actiuni ale nationalei U21.