FOTO ȘI VIDEO David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano! Cum l-a numit antrenorul pe marele campion din natație

David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano! Cum l-a numit antrenorul pe marele campion din natație Serie A
SPORT.RO
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David Popovici (22 de ani) a asistat la meciul dintre Inter și Como, câștigat de echipa lui Cristi Chivu, scor 2-0, în Serie A.

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Din articol

Inter a rezolvat rapid partida cu Como. Revelația din Serie A s-a văzut învinsă după golurile lui Esposito și Thuram din primele 20 de minute, iar "nerazzurrii" s-au apropiat la doar un punct de liderul Lazio.

David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano

Din tribună, Inter a fost susținută de David Popovici. Înotătorul român și-a făcut apariția pe Stadio Giuseppe Meazza, iar la final a avut ocazia să se întâlnească cu Cristi Chivu.

Popovici i-a oferit lui Chivu un tablou cu mesajul "Mulțumesc pentru prietenie!", în timp ce antrenorul i-a dăruit un tricou personalizat al lui Inter pe care a scris: "Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!".

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În luna august, David Popovici vorbea despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

"Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit numai lucruri bune despre el (n.r - Cristi Chivu). Apreciez oamenii onești, simpli, autentici, normali. Așa încerc să fiu și eu. Nimic forțat, nimic extravagant.

Mă bucur să fiu comparat cu el, dar nu este o competiție. În bazin, în schimb, da, acolo ne întrecem", spunea David Popovici.

VIDEO Întâlnirea dintre Cristi Chivu și David Popovici

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Video: Facebook @Inter

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