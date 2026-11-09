Inter a rezolvat rapid partida cu Como. Revelația din Serie A s-a văzut învinsă după golurile lui Esposito și Thuram din primele 20 de minute, iar "nerazzurrii" s-au apropiat la doar un punct de liderul Lazio.

David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano

Din tribună, Inter a fost susținută de David Popovici. Înotătorul român și-a făcut apariția pe Stadio Giuseppe Meazza, iar la final a avut ocazia să se întâlnească cu Cristi Chivu.

Popovici i-a oferit lui Chivu un tablou cu mesajul "Mulțumesc pentru prietenie!", în timp ce antrenorul i-a dăruit un tricou personalizat al lui Inter pe care a scris: "Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!".