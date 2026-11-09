Vladimir Screciu nu a stat pe gânduri la finalul turului și a numit cel mai incomod adversar din SuperLiga: „Ne-a surprins”

Vladimir Screciu nu a stat pe gânduri la finalul turului și a numit cel mai incomod adversar din SuperLiga: „Ne-a surprins” Superliga Conferinta screciu 060825
SPORT.RO
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CFR Cluj - Universitatea Craiova a contat pentru etapa a 15-a din SuperLiga.

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Duelul din Gruia a fost capul de afiș al rundei. În ciuda așteptărilor, partida a fost una fără goluri. Oltenii au dominat la capitolul posesie, însă fără a reuși să marcheze.

Screciu, surprins de CFR Cluj

Marius Șumudică a reușit să anihileze excelent ofensiva Universității Craiova, echipa sa fiind chiar aproape de victorie, contraatacurile dovedindu-se a fi de fiecare dată periculoase. Totuși, partida s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

Fluierul final a însemnat totodată și încheierea turului sezonului regulat pentru cele două formații. La flash-interviu, Vladimir Screciu nu a stat pe gânduri și a transmis că CFR Cluj a fost cea mai incomodă adversară din primele 15 etape.

Fundașul oltenilor a remarcat tactica bună pregătită de Marius Șumudică, echipa din Gruia apărându-se foarte jos și așteptând astfel să plece pe contraatac.

„Dacă marcam în prima repriză la acea ocazie mare, cred că meciul ar fi fost altfel. Așa, s-au închis destul de bine, nu prea ne-au lăsat spații. Dacă am înțeles bine, am încheiat turul pe primul loc, cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare.

Cred că a fost cel mai incomod adversar pe care l-am avut până acum în Superligă, a stat foarte bine tactic. Ne-a surprins, din păcate, pentru că nu am avut atât de multe ocazii pe cât obișnuiam. Dar nici ei nu au avut, doar o ocazie cu capul, în prima repriză, la prima fază, în rest nu prea ne-au pus probleme. A fost un meci închis, în care nu s-a marcat și din păcate am luat doar un punct.

Ne-a spus și Mister în vestiar că avem mai multe puncte față de sezonul precedent. Este un lucru bun, dar tot ne doare că nu am câștigat cele 3 puncte în această seară. Păcat, erau foarte importante, mai ales că s-au încurcat contracandidatele și că obiectivul era foarte clar, să luăm cele 3 puncte.

Prin tot ce am făcut până acum este un vibe foarte plăcut la echipă. Victoriile aduc încredere, mai ales când jucăm din 3 în 3 zile și în ultimele meciuri am avut parte de victorii, de momente frumoase”, a comentat Screciu la PrimaSport.

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Conferinta screciu 060825
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Ce urmează pentru Universitatea Craiova

În urma remizei din Gruia, Universitatea Craiova a ajuns la 33 de puncte, urcând astfel pe primul loc în ierarhie. Pentru olteni urmează partida cu UTA, pe 22 noiembrie.

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