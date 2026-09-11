GALERIE FOTO Anastasia s-a făcut mare! Cum arată astăzi sora lui Ionuț Radu. Blondina a câștigat titlul cu Rapid

Anastasia s-a făcut mare! Cum arată astăzi sora lui Ionuț Radu. Blondina a câștigat titlul cu Rapid Fotbal intern
SPORT.RO
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Ionuț Radu a avut un sezon foarte bun la Celta Vigo, iar sora lui mai mică, Anastasia, își construiește la rândul ei o carieră în sportul-rege.

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anastasia raduRapid BucurestiIonut Radu
Din articol

Anastasia Radu are 18 ani și joacă pentru echipa feminină a Rapidului. Spre deosebire de fratele său, ea nu a ales postul de portar. Este mijlocaș sau atacant, după ce a încercat și între buturi, dar a considerat că acest rol nu i se potrivește. Înainte de fotbal, a practicat atletism și handbal, iar în atletism a reușit să obțină și medalii.

A trecut pe la Voluntari și Farul

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Tânăra fotbalistă a evoluat la FC Voluntari, la nivel de junioare, apoi a ajuns la Farul Constanța. În prezent, este legitimată la FC Rapid 1923, unde face parte din lotul echipei de senioare.

Anastasia are și experiență la nivel internațional. A fost convocată la reprezentativele de junioare ale României, de la U15 până la U19, și a participat inclusiv la acțiuni din preliminariile Campionatului European.

Anastasia este campioană cu Rapid

Sezonul 2025/2026 i-a adus și primul succes important la nivel de club. Rapid a câștigat Seria 1 din Liga 2 Feminin, cu 49 de puncte după 18 meciuri, și a obținut promovarea în Superliga Feminină.

Este primul titlu de Liga 2 pentru echipa feminină a Rapidului și prima promovare a giuleștencelor în prima ligă.

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