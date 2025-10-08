După un sezon excelent în LaLiga, la finalul căruia a fost desemnat cel mai bun fundaș dreapta din campionat, Andrei Rațiu a ajuns în vizorul mai multor cluburi importante din străinătate. Presa spaniolă dezvăluia în august că Rayo Vallecano a primit o ofertă de 18 milioane de euro pentru internaționalul român, însă fără a dezvălui numele clubului.



Wolverhampton, echipa din Premier League care l-a ofertat pe Andrei Rațiu



La două luni distanță, Mundo Deportivo dezvăluie că Wolverhampton Wanderers este clubul care a făcut propunerea pentru Rațiu. Echipa de pe Molineux, pregătită de portughezul Vítor Pereira, are un start modest de campionat și este ultima clasată din Premier League, cu doar două puncte în șapte etape.



În ciuda sumei considerabile, Rayo Vallecano a respins imediat oferta de la Wolves și le-ar fi transmis celor de la Wolves că Rațiu poate fi achiziționat doar dacă este achitată clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.



Presa spaniolă scria spre finalul perioadei de mercato că Rațiu nu a primit deloc bine refuzul lui Rayo, însă Mundo Deportivo remarcă acum revenirea de formă a fundașului dreapta, care a fost decisiv în ultima etapă din LaLiga.



Mundo Deportivo scrie din nou despre varianta Barcelona pentru Rațiu



"Așa cum era de așteptat, refuzul lui Rayo Vallecano a afectat prestațiile lui Rațiu, care au fost sub așteptări în startul acestui sezon.



Chiar și așa, antrenorul Inigo Perez și-a păstrat încrederea în Andrei și l-a titularizat în toate cele opt meciuri din acest sezon de LaLiga. A fost un jucător cheie în victoria cu Real Sociedad de duminică, de la el plecând acțiunea care a dus la unicul gol al meciului marcat de Pacho Espina.



Pasa decisivă, combinată cu prestația solidă din defensivă, l-au făcut pe Rațiu să fie desemnat MVP de WhoScored, confirmând astfel renașterea unui jucător foarte apreciat și de FC Barcelona", mai scrie Mundo Deportivo.

Până în această vară, Rayo Vallecano deținea doar 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu. Având în vedere saltul calitativ impresionant al românului, Rayo a decis să achiziționeze și procentele rămase la Villarreal.

VIDEO Wolverhampton - Brighton 1-1, în ultima etapă din Premier League (REZUMAT VOYO)

